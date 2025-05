Alunos da Medicina Unifev têm artigo aprovado no XV Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica

O evento reuniu especialistas de todo o país e palestrantes internacionais de destaque na área

Dois estudantes do curso de Medicina da Unifev, Thaíse Eduarda Arroyo Ricci e Henry Ramos Soares, ambos do 4º período, tiveram seu artigo científico aprovado e apresentado no XV Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica, realizado entre os dias 30 de abril e 3 de maio em Belo Horizonte (MG). O evento, promovido pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, reuniu especialistas de todo o país e palestrantes internacionais de destaque na área.

O trabalho aprovado, intitulado “Coagulação endoscópica do plexo coroide como terapia adjuvante na hidrocefalia refratária em pacientes pediátricos: uma revisão sistemática”, foi orientado pelo Dr. Ivonaldo Martins Dias Júnior, de Recife (PE), médico residente em Neurocirurgia no Hospital da Restauração de Pernambuco, pós-graduado em Neurologia Pediátrica, pós-graduando em Neurointensivismo pelo Hospital Israelita Albert Einstein; médico com atuação em Neurologia, Neurocirurgia e Neurointensivismo adulto e pediátrico.

A pesquisa analisou a eficácia de uma técnica moderna e menos invasiva no tratamento da hidrocefalia infantil, contribuindo com dados relevantes para médicos e estudantes da área. Thaíse, autora principal do estudo, representou a equipe no congresso e relatou uma experiência marcante.

“Apresentar nosso trabalho, ser elogiada e receber o reconhecimento de profissionais experientes me mostrou que estou no caminho certo.” A estudante também comentou que seu interesse pela pesquisa surgiu nas aulas da docente Profa. Dra. Vera Fugita, na Unifev, e foi impulsionado pelo desejo de transformar a prática médica em conhecimento científico.

Mesmo sem estar presente no evento, Henry celebrou a conquista. “Poder contribuir com um tema tão relevante já nos primeiros períodos da faculdade é gratificante. A pesquisa foi uma forma de expandir nosso aprendizado e ajudar a medicina a evoluir”, finalizou.