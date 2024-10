CAV e Monte Azul decidem o título da Copa Paulista em Mirassol

O anúncio foi realizado pela FPF nesta segunda-feira. Duelo ocorre no próximo sábado, às 15h, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

O jogo de volta da final da Copa Paulista Sicredi 2024, no próximo sábado (12.out), às 15h, com mando de campo do Monte Azul, será no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol/SP, decidiu à Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta segunda-feira (7).

No primeiro confronto, no último sábado (5), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, diante de 3.039 pagantes, o Pantera Alvinegro venceu por 1 a 0, com gol de Wendel Júnior em cobrança de penalidade, aos 37 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o CAV pode empatar o jogo da volta para ficar com o título. Em caso de vitória do Azulão por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O campeão da Copa Paulista ficará com a vaga na Série D, já que ambos escolheram a quarta divisão nacional. Quem perder, disputará a Copa do Brasil em 2025.