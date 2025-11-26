Acúmulo de lixo: Prefeitura retira 3 toneladas de materiais de casa em Votuporanga 

Com autorização da Justiça, ação conjunta das equipes de Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental e Serviços Urbanos removeu materiais acumulados que ofereciam risco à saúde pública.

A Prefeitura de Votuporanga realizou recentemente uma ação integrada de limpeza compulsória em um imóvel localizado na região oeste da cidade, que apresentava condições gravemente insalubres, com acúmulo excessivo de materiais e resíduos que favoreciam a proliferação de doenças.

Ao todo, foram retiradas cerca de 3 toneladas de materiais do interior da residência. A medida teve como objetivo restabelecer condições sanitárias adequadas e proteger a saúde dos moradores da região.

O proprietário já havia sido notificado e autuado diversas vezes para realizar a limpeza e organização do espaço, mas a situação não foi regularizada. Moradores vizinhos relataram problemas recorrentes com ratos, escorpiões e vetores da dengue, resultantes das condições inadequadas do local. Diante do risco contínuo e do descumprimento das determinações legais, o caso foi judicializado.

Considerando o risco sanitário provocado pelo acúmulo e pela armazenagem inadequada de materiais, cenário que favorecia a circulação de vetores e ameaçava diretamente a saúde pública, especialmente diante do aumento de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, o município obteve autorização judicial para intervir.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destacou que a medida foi necessária para proteger a comunidade: “Quando o risco ultrapassa os limites individuais e coloca toda a vizinhança em vulnerabilidade sanitária, a intervenção do Município se torna a única alternativa. Nosso compromisso é preservar a saúde coletiva e impedir que situações como essa se tornem focos de doenças”, afirmou.

O secretário de Serviços Urbanos, Fábio Okamoto, reforçou o caráter técnico e emergencial da ação: “Nossa equipe atuou para remover completamente o material acumulado e devolver condições adequadas ao imóvel e ao entorno. Esse tipo de intervenção é sempre a última medida, mas essencial quando há risco real para a população.”