Votuporanga lança 11ª Mostra de Dança com foco em criação e formação 

Edital recebe propostas até 18 de março e prevê apresentações, oficinas e palco aberto em diversos espaços culturais da cidade, com programação em maio.

Votuporanga volta a colocar a dança no centro da agenda cultural com a abertura das inscrições para a 11ª Mostra de Dança, iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Os interessados podem inscrever projetos até as 23h59 do dia 18 de março, exclusivamente pela internet. A programação está prevista para ocorrer entre 14 e 24 de maio de 2026, em diferentes equipamentos culturais do município.

O edital contempla dois eixos principais — Apresentação e Atividades de Formação — e soma premiação total de R$ 20.192,94. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site oficial da Prefeitura, conforme o endereço eletrônico: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/40/mostra-de-danca.

Apresentações e formatos

No módulo Apresentação, podem ser inscritos trabalhos nas categorias solo, duo ou trio e grupo ou conjunto. As coreografias devem ter duração mínima de três minutos. No caso de grupos, é permitida a divisão da apresentação em até duas partes, com participação de quatro a 15 bailarinos. Cada artista poderá integrar até três coreografias inscritas.

Oficinas e ações formativas

As Atividades de Formação abrangem oficinas e minicursos com duração mínima de 60 minutos, voltados ao público a partir de 12 anos. As ações acontecerão no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, na Concha Acústica “Profº Geraldo Alves Machado” e na Escola Municipal de Artes “João Cornachione” (Oscarito), de acordo com a programação oficial.

Palco aberto e participação voluntária

O edital também abre espaço para o Palco Aberto de Dança, destinado a companhias, escolas, grupos, estúdios ou artistas individuais que desejem se apresentar de forma voluntária nos dias 14 ou 15 de maio.

Para essa modalidade, os interessados devem encaminhar um link de vídeo da coreografia para avaliação da curadoria entre os dias 4 e 6 de maio. A data da apresentação poderá ser ajustada entre os participantes selecionados.

Quem pode participar

Podem se inscrever proponentes maiores de 18 anos e pessoas jurídicas. É permitida a participação de artistas de outras localidades em até 30% da composição de duos, trios ou grupos. Já os integrantes residentes em Votuporanga precisam manter o cadastro artístico atualizado junto à Secretaria de Cultura e Turismo.

A seleção dos projetos será feita em etapa única, por curadoria nomeada pela Secretaria, com possibilidade de interposição de recurso conforme o cronograma oficial.

Para a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, o evento reafirma a importância da linguagem artística para o município: “A Mostra de Dança é um espaço de valorização dos nossos artistas, de formação de público e de incentivo à produção cultural. É uma oportunidade de fortalecer a cena da dança e promover intercâmbio artístico em Votuporanga”, ressalta.

O edital completo, a lista de documentos exigidos e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura de Votuporanga. Outras informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (17) 3405-9670.