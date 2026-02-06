Votuporanga sedia Corrida Amor & Movimento neste sábado 

Segunda edição do evento começa às 17h e terá largada às 18h no bairro San Remo.

A 2ª Corrida Amor & Movimento será realizada neste sábado (7.fev), com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio das secretarias de Esportes e Lazer, e Trânsito, Transporte e Segurança.

As atividades terão início às 17h, com largada oficial da corrida às 18h, na Avenida Wilson de Souza Foz, nº 4.965, no bairro San Remo. Durante todo o percurso, os participantes contarão com o acompanhamento dos Guardiões Amor & Movimento, que são 10 ciclistas dando apoio orientação e segurança, além de 70 voluntários da igreja.

A programação inclui ainda momentos de louvor e adoração, bem como ações de ativação antes da largada, promovendo integração, motivação e preparação dos atletas.

Os corredores inscritos receberão um kit do atleta completo, com sacochila, camiseta, frutas, isotônico, água e brindes, proporcionando mais conforto e uma experiência diferenciada.

Após a corrida, haverá palestra do ex-jogador da Chapecoense, Neto Zampier – sobrevivente da tragédia da Chapecoense, com tema sobre motivação, superação e a força da palavra de Deus.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (17) 99652-2298. As inscrições estão disponíveis pelo site www.streetracebrasil.com.br

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destacou o incentivo da administração municipal a iniciativas que promovem saúde e qualidade de vida: “Nosso compromisso é estimular a prática de atividades físicas, o esporte e ações que fortalecem a integração da comunidade, contribuindo para uma cidade mais ativa, saudável e participativa”, finaliza.