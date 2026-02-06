Motorista de app esfaqueado 12 vezes recebe alta em Votuporanga 

M.F.S., de 56 anos, foi atacado com golpes de canivete por quatro indivíduos, de 17 anos, na manhã do último sábado (31), na Rodovia Péricles Bellini (SP-461). O quarteto foi localizado no bairro Estação e apresentado na Central de Flagrantes; dois permaneceram apreendidos e dois foram liberados.

O motorista de aplicativo, de 56 anos, brutalmente esfaqueado durante uma corrida na manhã do último sábado (31.jan) na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Nhandeara/SP, recebeu alta no início da tarde desta quarta-feira (4), após internação na Santa Casa de Votuporanga/SP.

Conforme noticiado pelo Diário, após o crime, M.F.S., atacado com 12 golpes de canivete foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga. Os suspeitos são quatro adolescentes, todos de 17 anos, apreendidos pela polícia no bairro Estação, na zona sul de Votuporanga.

Na manhã do sábado, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, os PMs encontraram o motorista ferido e sem a presença dos suspeitos.

A corrida foi solicitada pelos jovens após o término de uma festa de pré-carnaval em Floreal/SP. Após o crime, o grupo fugiu em outro veículo, conduzido por um homem que conhecia dois dos quatro adolescentes e ofereceu carona até próximo à estação de trem.

A polícia chegou aos suspeitos após localizar esse motorista, que relatou à equipe o comportamento nervoso e suspeito dos passageiros durante o trajeto. Enquanto buscavam informações sobre o paradeiro dos menores, os policiais foram acionados novamente quando mãe de um deles ligou para o 190.

Os quatro adolescentes foram encaminhados à Central de Flagrantes de Votuporanga, acompanhados pelos responsáveis legais. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio e, após o depoimento, o delegado determinou a apreensão em flagrante dos dois jovens apontados como autores do crime, enquanto os outros dois foram liberados.