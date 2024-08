Votuporanga fica entre as 20 melhores cidades do Brasil, aponta ranking

Na quinta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, Votuporanga ficou na 17ª posição entre os municípios brasileiros, 9ª no Estado de São Paulo e manteve o 1º lugar no acesso à Educação.

Seguindo a tradição de se manter no topo dos rankings que medem a qualidade da gestão pública, Votuporanga mais uma vez é destaque não só na região, já que foi a melhor colocada, como também no Estado de São Paulo e no Brasil. Na quinta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios 2024, divulgada esta semana, a cidade subiu cinco posições e ficou em 17º lugar entre os municípios brasileiros analisados pela pesquisa. No Estado, Votuporanga é a 9ª melhor colocada.

O estudo ainda manteve Votuporanga como a primeira cidade do país em Acesso à Educação, já que esta posição havia sido conquistada na edição passada. Além deste resultado, o município também ficou em 11º no Acesso à Saúde, 15º em Funcionamento da Máquina Pública, 30º em Sustentabilidade Fiscal, 33º em Qualidade da Saúde, 45º em Saneamento e 58º em Qualidade da Educação.

O Ranking de Competitividade dos Municípios 2024 é realizado pelo CLP (Centro de Liderança Pública), em parceria com a Gove Digital e a Seall. Como resultado, esta quinta edição do Ranking foi composta por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e 3 dimensões: instituições, sociedade e economia.

O estudo analisou 404 municípios brasileiros com população acima de 80 mil habitantes de acordo com a estimativa do IBGE para o ano de 2021. Em conjunto, os 404 municípios correspondem a 59,96% da população brasileira (127,91 milhões de habitantes).

Entre os objetivos do Ranking está o incentivo à competição positiva entre os municípios, na busca por melhorias do fornecimento de serviços públicos, atração de empresas, trabalhadores e estudantes para ali viverem e se desenvolverem.

O Ranking de Competitividade é uma ferramenta que busca pautar a atuação dos líderes públicos brasileiros na melhoria da competitividade dos seus estados e municípios, a partir da análise do conjunto dos pilares.

