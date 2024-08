Tanabi promove Churrascão Parrila do Bem em prol do Hospital de Base de Rio Preto

Evento ocorre neste sábado (24), a partir do meio-dia, na APAE de Tanabi que fica na Rua Gabriel José de Oliveira, 145 – Jardim Brasília. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 30.

É esperado que cerca de 400 pessoas participem do Churrascão Parrila do Bem de Tanabi, no próximo sábado, 24 de agosto. Em sua primeira edição, o evento visa destinar a arrecadação com a venda de convites para ajudar no custeio do Hospital de Base de Rio Preto (HB), referência em medicina de qualidade para 102 municípios do Departamento Regional de Saúde 15 (DRS 15).

A partir das 12 horas, os participantes do evento beneficente poderão se deliciar com um cardápio composto por brisket, stinko, churrasco na parrilla, frango na champanhe e abacaxi assado. O almoço será embalado pela música sertaneja dos cantores Valcir, Digão, Luciana Santos e Cecília.

Além do almoço, os participantes poderão participar de um bingo e um leilão, com mais de 20 prêmios a serem oferecidos, como kit churrasco, alinhamento, bebida, roupa, brinquedo, entre outros.

Os ingressos podem ser adquiridos no evento, ao valor de R$ 30. Ele acontece na APAE de Tanabi, localizado na Rua Gabriel José de Oliveira, 145 – Jardim Brasília.

Alianças Estratégicas

Para ajudar no custeio e manutenção dessa medicina de alta performance, driblar a crise econômica do país e a redução de recursos e investimentos no SUS, o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto (HCM) conta ainda com o departamento de Captação de Recursos da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), o Alianças Estratégicas. O setor é responsável por firmar parcerias com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro para investir em atendimento médico a quem precisa, transformando cada centavo em saúde para a região de Rio Preto.

