Palmeiras sucumbe a mês decisivo e acumula quedas precoces após quase R$ 200 milhões em reforços 

Verdão cai para Flamengo e Botafogo nas oitavas da Copa do Brasil e Conmebol Libertadores. Time terá apenas o Brasileirão a disputar no último trimestre da temporada.

O Palmeiras não resistiu à série de decisões do mês de agosto e acumulou duas eliminações precoces em duas semanas. Primeiro para o Flamengo, nas oitavas de final da Copa do Brasil; agora, para o Botafogo, também nas oitavas, da Conmebol Libertadores.

Com isso, o Verdão terá apenas o Campeonato Brasileiro para disputar no último trimestre da temporada. Um cenário inesperado, justamente no ano em que o clube fez um dos maiores investimentos recentes em contratações: cerca de R$ 192 milhões.

Foram oito contratações em 2024, um recorde na gestão do diretor Anderson Barros, empatado com 2022. Especialmente na janela de meio de ano, as contratações foram de impacto: Felipe Anderson, de volta ao Brasil após 11 anos na Europa, Maurício, destaque do Inter, e Giay, aposta do San Lorenzo, da Argentina.

Na janela de começo de ano, o clube buscou Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues (que perdeu praticamente a temporada toda com duas lesões no joelho), Caio Paulista, Lázaro e Rômulo.

Dos oito contratados, Caio foi quem teve mais destaque nesta sequência mais dura.

O ex-são-paulino cresceu a partir da lesão de Piquerez, mas vinha tendo um 2024 discreto. Aníbal Moreno, um dos principais nomes do Verdão, ficou no banco contra o Botafogo e entrou no segundo tempo por opção de Abel Ferreira.

Já os outros reforços não entregaram ainda o que se esperava quando foram anunciados. Isto fez com que o Palmeiras tivesse um desempenho irregular principalmente neste mês, que definiria os rumos da equipe no restante do ano.

O retrospecto alviverde em agosto é de: duas vitórias, dois empates e uma derrota. Um triunfo foi contra o Flamengo na Copa do Brasil, insuficiente para reverter a eliminação, e outro no Brasileirão, domingo, contra o São Paulo.

As eliminações nos mata-matas foram antes do que previa o clube ao montar o orçamento da temporada. No documento, o Palmeiras projetava atingir as quartas de final tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores.

As eliminações não chegam a impactar tanto as finanças, já que o Verdão teve no primeiro semestre um superávit de R$ 25 milhões, bem acima do déficit de R$ 80 milhões orçado no mesmo período.

Mas a pressão aumenta para o Brasileirão. Com só o campeonato nacional a disputar, o Palmeiras agora busca o tricampeonato consecutivo.

O time tem 41 pontos, na terceira colocação, e está a cinco do mesmo Botafogo, atual líder. O próximo jogo será no sábado, contra o Cuiabá, e a presidente Leila Pereira diz que o Palmeiras vai brigar pelo título até o fim.

*Com informações do ge

