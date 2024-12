Votuporanga fica em 15º lugar no ‘Programa Município Agro’ 

Além de conquistar o selo de Município Agro, Votuporanga receberá uma premiação no valor de R$ 50 mil para aplicação em projetos que beneficiem a agricultura.

Votuporanga conquistou mais uma classificação de destaque na última semana. Entre os anúncios de programas, projetos e ações do Governo do Estado de São Paulo em prol do desenvolvimento sustentável do agronegócio paulista e fortalecimento dos produtores rurais, foi anunciada a classificação final do Programa Município Agro – Ranking Paulista Ciclo 2023/2024. Votuporanga ficou em 15º lugar, considerado o melhor resultado desde a implantação do programa, e, com isso, além de conquistar o selo de Município Agro, receberá uma premiação no valor de R$ 50 mil para aplicação em projetos que beneficiem a agricultura.

Implantado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado em 2019, esta foi a quarta edição em que Votuporanga participou, conseguindo pontuar em todas elas. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Miguel Maturana Filho, “a premiação deste ano reforça o compromisso da administração do prefeito Jorge Seba em incentivar o desenvolvimento do setor. No ciclo passado, o município ficou na 94ª colocação, entre quase 300 participantes que pontuaram, e, neste ano, o resultado foi muito melhor”. O interlocutor do Município Agro em Votuporanga, encarregado de responder às 10 diretrizes do programa, é o servidor Orlando Ribeiro, lotado na Secretaria do Desenvolvimento Econômico.

A edição deste ano inovou em algumas diretivas e classificou os municípios em três grupos (G1, G2 e G3), de acordo com o PIB de cada um. Votuporanga ficou em 15º lugar no G1, que reúne os maiores municípios do Estado de São Paulo.

Executado pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), o Programa incentiva, por meio de mecanismos técnicos, o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas relacionadas ao setor agropecuário, sendo executado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, por meio da CATI, em parceria com as prefeituras que participam do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Investimentos

Os valores recebidos como premiação no primeiro ciclo foram investidos na conservação e perenização da Estrada Municipal Emílio Pereira de Araújo; na edição seguinte, a verba foi direcionada para melhorias no Banco de Alimentos, com a troca do portão basculante, que passou a permitir a entrada de veículos no interior do barracão, bem como a concretagem do piso de acesso. Neste ano, a conquista permitirá a aquisição e instalação de uma câmara fria também no Banco de Alimentos, que permitirá melhor qualidade na conservação dos alimentos destinados às doações para as entidades beneficentes cadastradas no Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social.

