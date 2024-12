Valentim Gentil lança o 1º Concurso Gastronômico “Sabores de Valentim Gentil”

O evento que ocorre de 20 de dezembro a 31 de janeiro é aberto a restaurantes, lanchonetes, hamburguerias e food trucks da cidade, que poderão mostrar seu talento e concorrer ao título de melhor hambúrguer artesanal do município.

Valentim Gentil está prestes a se tornar o destino perfeito para os amantes de hambúrguer artesanal. De 20 de dezembro a 31 de janeiro, acontece o 1º Concurso Gastronômico “Sabores de Valentim Gentil”, com foco total nos hambúrgueres criativos e saborosos que prometem agitar a cidade e atrair visitantes de toda a região.

O evento é aberto a restaurantes, lanchonetes, hamburguerias e food trucks da cidade, que poderão mostrar seu talento e concorrer ao título de melhor hambúrguer artesanal do município. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 18 de dezembro. Os interessados devem apenas possuir CNPJ regular e realizar o cadastro com a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Eventos pelo WhatsApp: (17) 99779-9292 (Cíntia).

Durante o período do concurso, cada estabelecimento participante irá apresentar e vender seu lanche especial, desenvolvido para a competição. A avaliação será feita em três etapas: júri técnico formado por especialistas da gastronomia, votação popular online e feedback dos clientes que visitarem os locais. Os critérios envolvem sabor, criatividade, apresentação atendimento e organização do espaço.

Segundo a turismóloga Cintia Nagami, presidente da comissão organizadora, a proposta vai além da competição: “O concurso busca valorizar a gastronomia local, fortalecer o turismo gastronômico e ajudar nossos estabelecimentos a aprimorarem seus produtos e atendimento”.

Organizado pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur), com apoio da Prefeitura, o evento é apenas o começo. Já estão no radar novas edições do concurso para 2025, com temáticas gastronômicas diversificadas.

