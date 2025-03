Votuporanga em Ação: vagas para o público masculino continuam abertas

Interessados devem comparecer, pessoalmente, na Secretaria de Direitos Humanos, das 7h30 às 15h.

A Secretaria de Direitos Humanos comunica que seguem abertas as inscrições para homens que se enquadram nos critérios do programa emergencial de auxílio-desemprego Votuporanga em Ação.

As inscrições devem ser efetuadas, pessoalmente, na Secretaria de Direitos Humanos, localizada na Rua São Paulo, nº 3.741, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h. O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770.

Após as inscrições, as fichas serão analisadas exclusivamente pela assistente social da pasta municipal, considerando o grau de vulnerabilidade social para compor a lista de espera. Serão analisados critérios como os maiores encargos familiares; maior tempo de desemprego e mais idade; entre outros.

O objetivo é proporcionar ocupação, renda e qualificação profissional para a população em situação de vulnerabilidade social.

Votuporanga em Ação

Para o programa emergencial de auxílio-desemprego Votuporanga em Ação, poderão se inscrever: interessados com idade de 21 a 70 anos; em situação de desemprego, desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego, exceto casos de contratação temporária; residir no município nos últimos dois anos, e apenas uma pessoa por núcleo familiar. Devem ser apresentados os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho com número do PIS, título eleitoral e comprovante de residência atualizado.

Também poderão se inscrever pessoas em alto grau de vulnerabilidade social como pessoas em situação de rua, egressos do sistema prisional, público LGBTQIA+, deficientes físicos, dependentes químicos, profissionais do sexo. Também devem estar em situação de desemprego, desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego, exceto casos de contratação temporária; residir no município nos últimos dois anos, e apenas uma pessoa por núcleo familiar. Devem ser apresentados os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho com número do PIS, título eleitoral e comprovante de residência atualizado.

