Secretaria de Trânsito informa mudança de horários no transporte público

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança informa que haverá ajuste de horário no itinerário de todas as linhas do transporte público, que hoje é feito pela empresa Itamarati. O objetivo é melhorar a mobilidade, a segurança nas vias e evitar atrasos dos trabalhadores nas empresas locais.

Foi realizado um estudo e análise do transporte público de passageiros por meio dos ônibus nas linhas existentes no município, considerando o aumento do tráfego de veículos nas vias, bem como a quantidade de pontos e usuários do transporte.

Estiveram presentes na reunião de ajuste o titular da pasta de Trânsito, engenheiro Marcelo Marin Zeitune juntamente com sua equipe, e o coordenador de filial da empresa Itamarati, Murilo Santos da Fonseca.

Zeitune explicou que o ajuste começa já a partir da próxima terça-feira, 1º de abril. Todas as linhas, no primeiro horário apenas, passarão por um adiantamento de dez minutos. O mesmo ocorrerá no retorno do trabalho para casa, com o acréscimo de dez minutos no horário, dando a oportunidade para outros trabalhadores pegarem a condução de volta aos bairros de origens.

“Todas as linhas, no primeiro horário apenas, passarão por um adiantamento de dez minutos. No final da tarde, todas as linhas terão seu horário alterado acrescentando dez minutos. Vou citar dois exemplos para que fique fácil o entendimento: a linha Jardim Belo Horizonte às 5h30 passará para 5h20 no primeiro ponto; na linha Noroeste/Paineiras das 17h30 passará para 17h40, do terminal Praça Matriz. Nos demais horários não haverá mudanças”, falou o secretário de Trânsito.

A alteração com os novos horários também será atualizada no aplicativo Votu-Bus.

