Votuporanga conquista Selo Nota A do Tesouro Nacional em qualidade da informação contábil e fiscal 

Votuporanga alcançou 97,3% de conformidade nas informações encaminhadas ao Siconfi, figurando na 325ª colocação entre os mais de 5,5 mil municípios avaliados.

Votuporanga conquistou o Selo Nota A no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal 2026, promovido pelo Tesouro Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. O município alcançou 97,3% de conformidade nas informações encaminhadas ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), figurando na 325ª colocação entre os mais de 5,5 mil municípios avaliados.

O Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal integra uma iniciativa do Tesouro Nacional para estimular o aprimoramento das informações prestadas pelos entes federativos ao Siconfi, fortalecendo a transparência, a confiabilidade dos dados e a consolidação das contas públicas brasileiras.

O reconhecimento é concedido aos estados e municípios que se destacam pela consistência, confiabilidade e conformidade das informações contábeis e fiscais enviadas ao Tesouro Nacional. A avaliação é baseada em mais de 200 verificações técnicas distribuídas em quatro dimensões, que analisam desde a gestão das informações até a compatibilidade entre os demonstrativos contábeis e fiscais, contribuindo para o fortalecimento da transparência e da qualidade das contas públicas.

Votuporanga apresentou desempenho elevado em todas as dimensões avaliadas. Na Dimensão I (Gestão da Informação), o município registrou 96,73% de conformidade; na Dimensão II (Informações Contábeis), 98,72%; na Dimensão III (Informações Fiscais), 95,45%; e na Dimensão IV (Informações Contábeis x Informações Fiscais), 97,06%.

“Receber o Selo Nota A do Tesouro Nacional é motivo de orgulho para Votuporanga e reconhece o trabalho sério desenvolvido pelas equipes da Secretaria da Fazenda. Essa conquista demonstra o comprometimento, a competência e a dedicação dos nossos servidores, que atuam diariamente para garantir informações cada vez mais precisas, seguras e em conformidade com a legislação. Parabenizo todos os profissionais envolvidos por esse importante reconhecimento, que projeta Votuporanga entre os destaques nacionais em qualidade da informação contábil e fiscal”, afirmou o prefeito Jorge Seba (PSD).