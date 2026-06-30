Mulher é presa com revólver durante festa junina em Valentim Gentil 

O flagrante ocorreu na madrugada deste domingo (28), no bairro Jardim Monte Belo. Um revólver de calibre 32 e munições foram apreendidas; ela foi liberada após pagamento de fiança.

Uma mulher foi presa por porte ilegal de arma de fogo na madrugada deste domingo (28.jun), no bairro Jardim Monte Belo, em Valentim Gentil/SP. O flagrante da Polícia Militar ocorreu durante as comemorações do “Juninão”.

De acordo com o apurado, a prisão aconteceu graças à denúncia de um morador que passava pelo local e contou para policiais militares, que trabalhavam na segurança da festa, que havia se deparado com uma pessoa mexendo em uma arma de fogo dentro de um carro. O denunciante apontou para o veículo, que já estava em movimento pela avenida, fazendo com que as viaturas iniciassem um acompanhamento imediatamente.

Em seguida, a abordagem ocorreu pela Rua Francisco Braz do Amaral, no bairro Jardim Monte Belo. Os PMs revistaram o motorista e não encontraram nada de irregular com ele. No entanto, ao vistoriarem os pertences da passageira, localizaram um revólver de calibre 32, que estava escondido na bolsa dela e carregado com seis munições. Uma busca detalhada também foi feita no interior do automóvel, onde a equipe encontrou apenas o coldre, o suporte usado para carregar a arma, fixado na porta do lado do motorista.

Diante do flagrante, a mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a Central de Flagrantes. O condutor do carro também foi alvo de fiscalização e recusou-se a fazer o teste do bafômetro, embora os PMs tenham registrado que ele apresentava sinais discretos de ter consumido bebida alcoólica. Na delegacia, o delegado de plantão estipulou o pagamento de uma fiança para a mulher. Como o valor foi quitado pelos familiares, ela ganhou o direito de deixar a carceragem e responderá ao processo em liberdade.