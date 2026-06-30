Bebê de um ano é socorrido com traumatismo craniano após ser atropelado em Birigui 

O motorista disse à polícia que a vítima saiu da calçada em direção à rua quando bateu na lateral esquerda do veículo.

Um bebê de um ano foi socorrido com traumatismo craniano após ter sido atropelado no final da tarde deste sábado (27.jun), no bairro Portal da Pérola II, em Birigui/SP.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 18h, o motorista do carro informou que passava pela via quando o bebê saiu da calçada em direção à rua e bateu na lateral esquerda do veículo.

Com o impacto, a vítima caiu. O bebê foi socorrido pelo motorista e encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal de Birigui, acompanhado da mãe, de 28 anos.

A vítima foi diagnosticada com traumatismo craniano pela equipe médica, após exames preliminares. O bebê permaneceu internado, com estado clínico estável e em observação.

Até a última atualização, o bebê aguardava uma possível transferência para a Santa Casa de Araçatuba/SP. O caso foi registrado como lesão corporal culposa.