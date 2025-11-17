Jovem denuncia estupro em rancho de Ouroeste 

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de Jales/SP, a vítima de 20 anos, que havia consumido álcool e faz uso de medicação controlada, teria sido agarrada e violentada dentro do banheiro. Caso é investigado.

Uma jovem de 20 anos registrou um boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial de Jales/SP, denunciando ter sido vítima de estupro em um rancho na cidade de Ouroeste/SP, nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha.

Em seu depoimento, a vítima relatou que foi convidada por uma amiga para ir a Ouroeste. As duas se dirigiram de carro por aplicativo até um bar próximo à usina, onde encontraram um homem que as levou de barco até um rancho simples na região.

A jovem contou que, após consumir bebida alcoólica e passar mal, dirigiu-se ao banheiro, onde foi seguida pelo suspeito que iniciou as agressões com puxões de cabelo e chutes.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria, em seguida, retirado as roupas da vítima à força e a obrigado a manter relação sexual. A jovem relatou ter sentido dores intensas e sofrido lesões na região íntima. Ela também informou que faz uso de medicação controlada e que o episódio agravou seu estado psicológico.

Ao buscar atendimento médico após o crime, a vítima foi diagnosticada com sífilis.

O suspeito foi identificado pela jovem apenas pelo apelido de “Locutor”, sem outras informações sobre sua identidade ou localização exata. A vítima não soube precisar o local exato do rancho, lembrando-se apenas do bar onde embarcou.

A Polícia Militar prestou os primeiros socorros e a conduziu à delegacia, onde o caso foi registrado como estupro.

A jovem passou por exame de corpo de delito e o delegado titular do 1° Delegacia de Polícia de Jales instaurou um inquérito para apurar o caso.