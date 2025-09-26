Reforma Tributária lota Câmara Municipal e debate futuro de São Paulo e do Brasil 

Plenário recebeu autoridades, empresários, estudantes e comunidade em palestra do auditor fiscal Rodrigo Spada.

A palestra “O futuro de São Paulo pós-Reforma Tributária no Brasil”, realizada na manhã desta quinta-feira (25.set), lotou o plenário da Câmara Municipal de Votuporanga/SP. O encontro, que reuniu autoridades políticas, gestores públicos, empresários, estudantes e representantes da sociedade civil, consolidou-se como um dos principais espaços de debate econômico da região.

A iniciativa foi organizada pela Escola do Legislativo da Câmara, a partir da proposta do vereador Dr. Leandro (PSD), com apoio do presidente do Legislativo votuporanguense, Daniel David (MDB), e também do deputado Carlão Pignatari (PSDB), que gravou um vídeo exibido durante o evento em razão de sua recuperação de cirurgia recente. Em sua mensagem, o deputado destacou a importância de aprofundar as discussões sobre os impactos da Reforma Tributária e saudou o palestrante Rodrigo Spada, auditor fiscal e presidente da Febrafite e da Afresp. Carlão lembrou ainda de sua atuação na Comissão de Finanças e Orçamento da Alesp e da parceria de longa data com as entidades.

As galerias ficaram lotadas, com a presença de prefeitos e vereadores da região, secretários municipais, servidores públicos e cidadãos interessados. Para o vereador Dr. Leandro, o evento cumpriu plenamente sua missão: ”Foi um sucesso de público e de conteúdo, um momento de reflexão coletiva sobre um tema central para o futuro do Brasil. Agradecemos ao palestrante Rodrigo Spada, ao prefeito Jorge Seba, ao deputado Carlão Pignatari, à Câmara e à comunidade que compareceu em peso”, ressaltou.

Durante sua exposição, Spada apresentou uma análise detalhada dos problemas do sistema tributário anterior, marcado pela complexidade, pela regressividade e pela perda de competitividade da indústria nacional. Ele explicou como a Reforma busca simplificar regras, gerar mais segurança jurídica e aumentar a eficiência do sistema, destacando medidas como o split payment, o cadastro único nacional, o cashback de impostos para populações de baixa renda e a fiscalização integrada entre União, estados e municípios.

Na oportunidade, o prefeito Jorge Seba (PSD) ressaltou a relevância de sediar a discussão em Votuporanga: ”Foi uma oportunidade para empresários, lideranças políticas, estudantes e cidadãos compreenderem os impactos e as oportunidades da Reforma Tributária. Votuporanga se orgulha de ter sido palco de um debate tão necessário.”

Já o presidente da Câmara, Daniel David (MDB), destacou o papel pedagógico da Escola do Legislativo: ”Nosso objetivo é aproximar a comunidade do debate de temas que atingem diretamente a vida das pessoas. Esse evento mostra que a população está disposta a participar e aprender mais sobre os rumos do País”, declarou.

Além do conteúdo técnico, a palestra também teve caráter social. Diversas entidades assistenciais foram beneficiadas com recursos do Fundafresp, fundo ligado aos auditores fiscais. No total, R$ 67 mil foram destinados para apoiar projetos e melhorias em instituições da região. As entidades beneficiadas foram:

Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene (Votuporanga): R$ 40 mil para a reforma da cozinha e do refeitório;

Centro Social de Votuporanga: R$ 9 mil para a realização de cursos voltados a adolescentes;

Comunidade São Francisco de Assis (Votuporanga): R$ 9 mil para a pintura das salas internas e aquisição de equipamentos diversos;

SACRA – Sociedade Assistencial Cultural da Região da Alta Araraquarense (Jales): R$ 9 mil para adequação de muro e instalação de portão eletrônico.

O encontro consolidou Votuporanga como palco de discussões de relevância nacional, promovendo a aproximação entre especialistas e a sociedade. Mais do que esclarecer os efeitos da Reforma Tributária, a palestra estimulou a participação cidadã e fortaleceu o papel do interior paulista como agente ativo na construção de um futuro mais justo, competitivo e preparado para os desafios que virão.