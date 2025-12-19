CAV perde para o Bandeirante durante jogo-treino 

A atividade realizada em Álvares Florence/SP serviu para a preparação dos elencos do Votuporanguense que disputará a Série A2 do Paulistão e do Bandeirante de Birigui para a Série A3.

O Clube Atlético Votuporanguense realizou na manhã desta quarta-feira (17.dez), em Álvares Florence/SP, seu quarto jogo-treino como parte da preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. O duelo amistoso contra o Bandeirante de Birigui/SP chegou a ser cancelado por conta das fortes chuvas que caíram na região, contudo, acabou acontecendo.

Com a bola rolando, os visitantes venceram por 1 a 0, com gol do atacante Wellington, anotado na segunda etapa do jogo-treino. A atividade visava a preparação do CAV para a Série A2 do Paulistão e do Bandeirante de Birigui para a Série A3.

Antes do confronto diante do Bandeirante Esporte Clube, a Pantera Alvinegra havia disputado dois jogos-treinos contra a própria equipe sub-20, que se prepara para a Copinha 2026, e um contra o Catanduva. Nos dois compromissos, o elenco profissional levou a melhor e venceu os confrontos, assim como aconteceu contra o Catanduva.

Já contra o Bandeirante, apesar do placar, o treinador do CAV, Paulo Roberto Santos, viu a atividade com bons olhos: “Se a gente for analisar desempenho separado de resultado, o desempenho pode ser considerado bom. No primeiro tempo não tão bom, acho que nós erramos muito, porque nós tínhamos a posse da bola e ficamos muito desguarnecidos ali na nossa entrada da área, dada ao adversário, quando ele retomava a posse da bola, com um espaço muito grande para jogar naquele setor. No segundo tempo, aqueles atletas que entraram, entraram mais ligados, preencheram mais aquele setor, aí tivemos a posse da bola grande parte dos 45 minutos, chegamos no gol do adversário, faltou a gente ter um pouquinho de paciência para colocar a bola para dentro do gol”, analisou o comandante alvinegro.

“Tomamos o gol em uma infelicidade, foi uma jogada tramada pelo adversário. O adversário todo atrás da linha da bola no segundo tempo e jogando no nosso erro. Infelizmente, em uma desconcentração no setor defensivo, uma bola alongada o adversário acabou levando vantagem na disputa com o nosso zagueiro e acabou fazendo o gol. De modo geral nós podemos separar a primeira atuação, a primeiro tempo para o segundo tempo, o segundo tempo foi uma atuação mais compactada, uma atuação onde nós agredimos mais o adversário conscientemente, sem se desorganizar atrás e dar ao adversário contra-ataques”, emendou Paulo Roberto.

O treinador alvinegro também falou da importância dos jogos-treinos para esclarecer dúvidas e que deseja ter uma equipe próxima do ideal na semana da abertura do Paulistão A2 de 2026: “De modo geral deu para fazermos as observações que queríamos fazer, algumas alterações, e dentro disso aí nós vamos definindo a nossa equipe para o jogo de estreia.”

O Votuporanguense estreia na Arena Plínio Marin, no dia 11 de janeiro, às 18h, contra o Água Santa.

