Votuporanga brilha nos Jogos Paralímpicos do Estado com 27 medalhas 

A cidade das brisas suaves foi destaque no Paresp 2025, realizado em São Paulo no último final de semana, e a equipe garantiu vaga para a grande final estadual em novembro.

Votuporanga mais uma vez mostrou sua força no esporte e a importância da inclusão. No último final de semana (20 e 21 de setembro), a cidade foi destaque nos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp) 2025, realizados no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo/SP.

Nove atletas do município participaram da competição de atletismo. Oito deles conquistaram três medalhas de ouro cada, somando 24 medalhas de ouro no total. Já uma das atletas garantiu três medalhas de prata. Assim, Votuporanga fechou a etapa com 27 medalhas ao todo. Com esse resultado, a equipe assegurou vaga para a grande final estadual em novembro.

A comissão técnica é formada pelos professores Cacau Maranho, técnico da equipe, e Roberto Fernandes, preparador físico, além de Renie do Espírito Santo, Mairton Pitelli, Lucas Pitelli e José Augusto. Representaram Votuporanga as atletas Flávia Braga, Rafaela Gonzalez, Márcia Pitelli, Daniela Martins e Vera Lúcia Conceição, além dos atletas Deniclaudio Farias, Antônio Carlos, Fábio Ladeia e Felipe Carvalho.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, ressaltou o feito ao destacar que o desempenho da equipe é fruto de dedicação, disciplina e, acima de tudo, amor pelo esporte, reforçando que Votuporanga segue mostrando que a inclusão e a excelência caminham juntas.