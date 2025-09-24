Após críticas, Prefeitura marca inauguração da creche do Jardim Carobeiras 

O CEMEI ‘Prof.ª Célia Aparecida Ribeiro’ recebeu investimento aproximado de R$ 4.124.994,73 do Governo do Estado e deve receber até 188 alunos, a partir de 6 de outubro.

A onda de reclamações por falta de vagas em creches de Votuporanga/SP deve diminuir a partir de 6 de outubro, data escolhida para inaugurar o CEMEI ‘Prof.ª Célia Aparecida Ribeiro’, no bairro Jardim Carobeiras.

Conforme noticiado pelo Diário, a nova unidade tem capacidade para atender 188 crianças com idade entre 0 e 5 anos. Entretanto, com o prédio pronto e não entregue para uso da população as críticas na Câmara Municipal repercutiram as demandas que, inclusive, eram evidenciadas nas redes sociais.

De acordo com o apurado, neste primeiro momento, serão atendidas crianças de 0 a 2 anos do Berçário 1 e 2 e Maternal 1 e, a partir do início do ano letivo de 2026, a nova unidade atenderá em sua total capacidade.

O CEMEI ‘Prof.ª Célia Aparecida Ribeiro’ conta com uma área edificada de 894,78 metros quadrados, em um terreno de cerca de 3 mil metros quadrados, e abrange seis salas de aula com solário, uma sala de múltiplo uso, dois berçários, sanitários, pátio, cozinha, refeitório e espaços administrativos e de serviços.

O investimento na obra foi de aproximadamente R$ 4.124.994,73, com recursos próprios e também do Governo Estadual, por meio do Fundo para Desenvolvimento da Educação (FDE) e conquistado por intermédio do deputado Carlão Pignatari (PSDB).