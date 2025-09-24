Trump diz que vai se reunir com Lula na próxima semana e que ambos tiveram ‘química excelente’

Presidentes se encontraram nos corredores da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que conversou brevemente com o presidente Lula (PT), nesta terça-feira (23.set), nos corredores da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, e que os dois terão uma reunião na próxima semana.

Esta foi a primeira conversa entre os dois líderes desde a posse de Trump, em janeiro, e desde que o americano passou a pressionar o Brasil a suspender o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em agosto, os EUA impuseram uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros.

“Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós o vimos, e eu o vi, ele me viu e nos abraçamos. Combinamos que nos encontraríamos na semana que vem. Não tivemos muito tempo para conversar. Cerca de 20 segundos”, disse Trump, durante seu discurso na Assembleia Geral.

“Tivemos uma boa conversa e combinamos de nos encontrar na semana que vem. Ele pareceu um homem muito legal. Na verdade, ele gostou de mim. Eu gostei dele. Eu só faço negócios com pessoas de quem gosto. Tivemos uma química excelente. É um bom sinal”, completou.

Antes, Trump comentou as tarifas impostas sobre o Brasil, de 50%.

“O Brasil agora enfrenta tarifas pesadas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades dos nossos cidadãos americanos e de outros, com censura, repressão, armamento, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos”, afirmou.

Trump pressiona Brasil desde julho

Nos últimos dois meses, o governo Trump faz uma ofensiva contra o Brasil para forçar a Justiça do país a suspender os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado em 11 de setembro por tentativa de golpe de Estado.

Trump disse que o processo é uma “caça às bruxas” e que Moraes age de modo irregular. A ação, no entanto, é julgada segundo as leis brasileiras.

Em 9 de julho, o presidente Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% contra produtos brasileiros, que entrou em vigor em 6 de agosto. Ele disse que a medida era uma resposta às ações do Brasil contra Bolsonaro e a processos judiciais brasileiros contra empresas americanas, entre outras razões.

Desde então, o governo brasileiro busca negociar com a gestão Trump, mas enfrenta dificuldades e não conseguiu estabelecer uma mesa de negociação.

Ao mesmo tempo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem feito campanha contrária e buscado convencer autoridades do governo Trump a não negociar com o governo do Brasil.

Além da tarifa, foram dadas sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e sua mulher, Viviane. Nesta segunda (22), o governo Trump ameaçou tomar mais medidas futuramente.

“Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em comunicado.

“A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a ir atrás de indivíduos que fornecem apoio material a Moraes enquanto ele viola os direitos humanos”, afirmou.

*Com informações da Exame