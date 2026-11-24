Município amplia pontuação, renova Selo Safira de Gestão Sustentável e se consolida entre as cidades com melhor desempenho em saúde, educação, meio ambiente e responsabilidade fiscal.

Votuporanga renovou o Selo Caixa Gestão Sustentável, na categoria Safira, certificação concedida pela Caixa Econômica Federal a municípios com bons indicadores de gestão pública, responsabilidade fiscal e desenvolvimento sustentável.

A entrega do reconhecimento ocorreu nesta terça-feira (24.nov), durante encontro entre representantes da instituição financeira e a Administração Municipal.

Além de manter a certificação conquistada em 2024, o município ampliou sua pontuação na avaliação, passando de 81 para 84 pontos. Com o resultado, Votuporanga ficou a seis pontos do Selo Diamante, nível mais alto da certificação.

De acordo com a Caixa, dos 134 municípios atendidos pela instituição na região de São José do Rio Preto, apenas 18 possuem o selo e somente quatro alcançaram a categoria Safira.

Segundo o relatório técnico que embasou a avaliação, os principais avanços registrados por Votuporanga ocorreram nas áreas de saúde, educação e meio ambiente.

Na educação, houve evolução nos indicadores relacionados à qualidade do ensino básico. Na saúde, o município melhorou os índices de cobertura da Atenção Primária e das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Já na área ambiental, foram considerados indicadores ligados a projetos de soluções baseadas na natureza, redução do desmatamento e ações relacionadas à pegada de carbono.

O município também manteve classificação A no indicador de Capacidade de Pagamento (CAPAG), que mede a saúde fiscal das administrações públicas, além de preservar bons resultados em saneamento básico, coleta seletiva e atendimento em creches.

Durante a cerimônia, o prefeito Jorge Seba (PSD) destacou que o reconhecimento reflete os investimentos realizados em diversas áreas da administração: “Quando investimos em saúde, educação, habitação, saneamento ou qualquer outra área, nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas”, afirmou.

Criado pela Caixa Econômica Federal, o Selo Caixa Gestão Sustentável avalia municípios em quatro eixos: Ambiental, Social, Governança e Climático.

A certificação é dividida em quatro categorias: Cristal, Topázio, Safira e Diamante. Na região de São José do Rio Preto, apenas Votuporanga, Barretos, Olímpia e Catanduva possuem atualmente o selo Safira.