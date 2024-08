Votuporanga 87 anos: Prefeitura divulga calendário das comemorações 

Festividades iniciam dia 4 de agosto com show da cantora Sandra Sá na abertura do Fliv; haverá também atos cívico e religioso.

Dia 8 de agosto vamos celebrar os 87 anos de fundação de Votuporanga com um calendário festivo muito especial e repleto de muita música, cultura, literatura e diversão para toda a população, isso é o que garante a Prefeitura, por meio da programação divulgada nesta quarta-feira (31.jul).

As festividades iniciam com o show gratuito da cantora Sandra Sá na cerimônia de abertura da 14ª edição do Festival Literário de Votuporanga (Fliv), no próximo domingo (4), a partir das 20h no Parque da Cultura e seguirá com inúmeras atrações artísticas-culturais e literárias até o dia 11 de agosto como oficinas, bate-papo com escritores, contação de história, apresentações teatrais e shows musicais. O Fliv se destaca como um dos maiores eventos multiculturais do Estado de São Paulo, oferecendo uma programação diversificada e totalmente gratuita.

No dia 7 de agosto, quarta-feira véspera de feriado municipal, o público poderá conferir outro grande show no palco externo do Parque da Cultura, o da banda Biquini Cavadão, liderada pelo vocalista Bruno Gouveia, a partir das 20h30.

No dia seguinte, aniversário da cidade e feriado, a partir das 9h na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira” (frente à Concha Acústica), haverá um ato cívico com a cerimônia de Hasteamento das Bandeiras com a participação dos Atiradores do Tiro de Guerra 02-088, apresentação da Banda Zequinha de Abreu e também do Clube de Desbravadores Beth-el, Meteoros e Brisas Suaves, Aventureiros Estrelinhas e Lírios do Vale da Igreja Adventista. Depois a programação continua das 14h às 22h com as atrações do Fliv.

No dia 11 de agosto, a partir das 10h, haverá celebração da Missa em Ação de Graças na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em homenagem aos 87 anos de Votuporanga.

O tradicional Parque das Artes também integra o calendário e será realizado no Parque da Cultura a partir das 16h no sábado (17) e domingo (18); também no domingo, às 11h, Votuporanga receberá o Encontro de Reis, tradicional festa folclórica que será realizada no Parque da Cultura.

No dia 24 de agosto, às 17h, haverá o lançamento do documentário “A Estrada de Ferro – Votuporanga na Linha do Desenvolvimento no Noroeste Paulista”, do escritor Ravel Gimenes, que está incluído entre as festividades de aniversário da cidade. O ato será na sala de cinema do Parque da Cultura.

Encerrando o calendário do mês de agosto, dia 25, às 9h, no Parque da Cultura, acontecerá o 6º Encontro Família Duas Rodas, promovido pelo grupo de motociclistas da cidade.

Lembrando que o calendário está sujeito a alterações de datas e horários e a programação completa do Fliv 2024 pode ser conferida no site www.flivotuporanga.com.br e nas redes sociais @flivotuporanga.