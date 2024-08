Homem é denunciado por obrigar tatu a tomar cerveja em Valentim Gentil 

O homem que foi multado em R$ 3 mil poderá responder por crime ambiental e, se condenado, pode pegar de seis meses a um ano de prisão.

Um homem foi denunciado após compartilhar um vídeo nas redes sociais segurando um tatu e obrigando o animal a beber cerveja, em Valentim Gentil/SP. A publicação foi feita na segunda-feira (29.jul).

No vídeo, o suspeito pisa no animal silvestre, que fica impedido de sair do local, enquanto despeja cerveja na boca do tatu e ainda faz piada com a situação.

Questionado, o homem confirmou a ação à equipe de policiais. Disse que não sabia que a ação, na verdade, se tratava de um crime. Uma médica veterinária foi consultada e laudou a ação como maus-tratos a animais.

O homem foi multado em R$ 3 mil por praticar maus-tratos a animal silvestre nativo, conforme o Art. 29 da Resolução SIMA 05/2021.

Ele poderá, ainda, responder por crime ambiental, conforme previsto no Art. 29 da Lei Federal nº 9605/98, podendo ser condenado a prisão de seis meses a um ano.

A ocorrência foi levada ao conhecimento da autoridade judiciária de Valentim Gentil.