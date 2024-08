Com Allianz ocupado, Palmeiras visita Brinco de Ouro de olho em local para jogo contra o Cuiabá 

Estádio do Guarani está no radar da diretoria alviverde para o duelo da 24ª rodada do Brasileirão.

O Palmeiras avalia opções para decidir onde vai mandar a partida contra o Cuiabá, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida válida pela competição nacional está marcada para o dia 24 de agosto, mesma data em que o Allianz Parque vai receber o show da banda Natiruts.

Com o local ocupado, o Palmeiras busca uma solução para bater o martelo na CBF sobre o estádio escolhido para mandar o duelo contra o Dourado. Uma delas seria a utilização do Brinco de Ouro, casa do Guarani, em Campinas.

O Globo Esporte apurou que integrantes do departamento de futebol visitaram o estádio no interior de São Paulo para uma avaliação das condições do campo. O clube também vê com bons olhos o Brinco de Ouro para contemplar o reduto de palmeirenses da região.

A decisão final será tomada após conversa com o técnico Abel Ferreira. Outros locais, como a Arena Barueri, seguem em pauta.

*Com informações do ge