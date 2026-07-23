VotuGospel 2026 será realizado no dia 6 de agosto na Concha Acústica

Evento fortalece o turismo religioso, movimenta a Economia Criativa e contará com show do cantor Nani Azevedo e apresentações de bandas locais.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga e a Câmara Municipal, realiza mais uma edição do VotuGospel, um dos principais eventos gospel da região e destaque no calendário cultural e turístico do município.

No dia 6 de agosto, a partir das 20h, a Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado” receberá a edição de 2026 do evento, reunindo a comunidade evangélica e o público em geral para uma noite de fé, louvor e celebração. A programação contará com apresentações de bandas locais e do cantor Nani Azevedo, um dos grandes nomes da música gospel nacional, com mais de três décadas dedicadas ao ministério de louvor.

Integrante das comemorações do Dia do Evangélico, celebrado em Votuporanga em 9 de agosto, o VotuGospel reforça o compromisso da Administração Municipal com a valorização da diversidade cultural e religiosa. Consolidado no calendário oficial de eventos do município, também contribui para o fortalecimento do turismo religioso, movimenta a economia local e valoriza os artistas da cidade.

O evento também abre espaço para os talentos locais, que dividem o palco com uma das principais referências da música gospel brasileira, promovendo integração entre diferentes ministérios e aproximando ainda mais a comunidade.

“Realizar mais uma edição do VotuGospel é reafirmar o compromisso da Prefeitura com a promoção de eventos que valorizam a fé, a cultura e a união da nossa comunidade. É uma programação que incentiva a participação dos artistas locais e proporciona um momento de celebração para toda a população”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Cristina da Silva.

O presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga, Ademar Siqueira de Oliveira, ressalta a parceria para a realização do evento. “O VotuGospel já se consolidou como um momento de comunhão entre as igrejas e toda a comunidade. Somos gratos pela parceria com a Prefeitura, que reconhece a importância desse encontro e proporciona uma programação de qualidade para a população”, afirma.