Idoso morre após ser atropelado ao tentar atravessar rodovia em Penápolis 

Acidente foi registrado na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), nesta terça-feira (21). Segundo a Artesp, motorista não teve tempo de desviar da vítima.
Um idoso de 83 anos morreu na noite desta terça-feira (21.jul) após ser atropelado enquanto tentava atravessar a Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis/SP.
Segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente foi registrado no quilômetro 486. O motorista, de 35 anos, relatou aos agentes de segurança viária que não teve tempo de frear ou desviar da vítima, que foi arremessada e caiu no canteiro central após a batida.
Ainda conforme a Artesp, o motorista prestou socorro. De acordo com a Polícia Rodoviária, o idoso foi levado com vida para o Pronto-Socorro da Santa Casa de Penápolis, onde a morte foi constatada.
As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.