Corinthians recusa proposta do Las Palmas por Gui Negão 

Clube espanhol ofereceu um empréstimo de uma temporada com opção de compra.

O Corinthians recusou uma proposta do Las Palmas, da Espanha, pelo atacante Gui Negão. A oferta previa o empréstimo do jogador de 19 anos por uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo.

O modelo de negócio não agradou à diretoria do Corinthians, que neste momento prioriza vendas para reforçar o caixa.

A informação foi dada pela ESPN e confirmada pelo ge.

Outro fator que pesou na decisão foi que o Las Palmas disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol, competição que, na avaliação do Corinthians, oferece menor exposição.

O Corinthians está impedido de registrar novos jogadores por causa dos quatro transfer bans. Como também pode perder Yuri Alberto nesta janela de transferências, a diretoria evita negociar outro atacante, já que considera o setor carente de opções.

Em 12 partidas na temporada, Gui Negão soma 637 minutos em campo e um gol marcado. O atleta disputa a condição de reserva imediato de Yuri Alberto com Pedro Raul.

*Com informações do ge