Corinthians recusa proposta do Las Palmas por Gui Negão 

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Gui Negão, atacante formado na base do Corinthians — Foto: Marcos Ribolli

Clube espanhol ofereceu um empréstimo de uma temporada com opção de compra.

Corinthians recusou uma proposta do Las Palmas, da Espanha, pelo atacante Gui Negão. A oferta previa o empréstimo do jogador de 19 anos por uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo.

O modelo de negócio não agradou à diretoria do Corinthians, que neste momento prioriza vendas para reforçar o caixa.

A informação foi dada pela ESPN e confirmada pelo ge.

Outro fator que pesou na decisão foi que o Las Palmas disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol, competição que, na avaliação do Corinthians, oferece menor exposição.

Corinthians está impedido de registrar novos jogadores por causa dos quatro transfer bans. Como também pode perder Yuri Alberto nesta janela de transferências, a diretoria evita negociar outro atacante, já que considera o setor carente de opções.

Em 12 partidas na temporada, Gui Negão soma 637 minutos em campo e um gol marcado. O atleta disputa a condição de reserva imediato de Yuri Alberto com Pedro Raul.

*Com informações do ge

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