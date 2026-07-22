Bebop Blues leva o ‘Funk Blues Latino’ ao Rolê do FIT Rio Preto nesta quinta-feira

Grupo rio-pretense apresenta no festival um espetáculo que transita entre blues, funk e ritmos latino-americanos; programação gratuita também inclui DJ Eli e a banda Caravana Fumegante.

@caroline_leidiane

O Rolê do FIT, espaço dedicado à programação musical do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto (FIT Rio Preto 2026), recebe nesta quinta-feira, 23 de julho, uma noite marcada por diferentes sonoridades.

Entre as atrações está a banda rio-pretense Bebop Blues, que apresenta o espetáculo “Funk Blues Latino” no palco montado na área externa do Complexo Swift de Educação e Cultura.

Formado por João Baby Blues (gaita e voz), Fernando Poiana (guitarra), Paulo Garrido (baixo) e Guilherme Pala (bateria), o grupo propõe um repertório que evidencia o diálogo entre o blues, a funk music e os ritmos latino-americanos, reunindo composições autorais e releituras.

De acordo com Fernando Poiana, guitarrista e produtor-executivo do espetáculo, o conceito do show está centrado na ideia de encontros.

“Encontros de culturas musicais, de perspectivas de vida conflitantes e convergentes, bem como de modos de musicar a realidade que englobam seus aspectos mais festivos e fatais”, diz ele.

O músico destaca ainda que a apresentação é marcada por “fusões, misturas, pontos de consonância cultural/musical, com canções autorais e releituras blueseiras temperadas com a pimenta dramática da latinidade.”

A proposta da banda combina elementos tradicionais do blues com influências modernas e ritmos latino-americanos, em uma apresentação que valoriza a diversidade musical e cria uma atmosfera dançante, marcada por improvisos, groove e pela expressividade da gaita.

Programação reúne diferentes estilos musicais

Além da Bebop Blues, a programação do Rolê do FIT contará com o show “Minha Pista, Seu Lar”, comandado pelo DJ Eli. A apresentação percorre a história da música, do pertencimento e da resistência LGBTQIAPN+ no Brasil por meio da pista de dança, reunindo as participações de Agatha Renard, Stella She, Kata Lana, Spakarlet e Azulla.

Segundo DJ Eli, o espetáculo foi estruturado em três momentos distintos:

“O primeiro ato traz um set pop que mescla brasilidades e grandes artistas internacionais e convida o casal de artistas Julie & Celina. O segundo ato faz um especial Madonna que mescla seus hits antigos e atuais com grandes nomes da música disco, com as participações de Aurora Vórtex, Kata Lana, Stella She e Azulla. O terceiro ato encerra a noite com o espetáculo artístico musical ‘Minha Pista, Seu Lar’”, pontua.

Outra atração da data é a Caravana Fumegante, formada pelos produtores musicais Rafael Garrafa, Jadeco e pelo cantor e compositor Pedro Mahal. O grupo apresenta um baile repaginado inspirado na música popular brasileira, com releituras de clássicos em novos arranjos.

Para Rafael Garrafa, baixista da banda, “a apresentação é um convite à festa, trazendo releituras ousadas e arranjos criativos que transformam clássicos da MPB em novas experiências musicais, sem perder a força e a essência das canções originais”.

Ele acrescenta que “o resultado é uma mistura envolvente, capaz de conquistar tanto os amantes da tradição quanto aqueles em busca de novidades, e levá-los a uma viagem musical guiada pelo groove, pela inventividade e pelo prazer da celebração coletiva”. Como resume Garrafa, “o nosso show é feito para dançar, se emocionar e se deixar levar pela magia da música brasileira reinventada”.

Com entrada gratuita, o Rolê do FIT distribui os ingressos no próprio dia de cada atração, a partir das 12h, por meio do aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br.

A programação completa pode ser consultada no site oficial do festival: fitriopreto.com.br/role-do-fit.