Votu Show promete resgatar a folia de rua gratuita a toda população

Diversos artistas foram contratados para agitar os quatro dias da 3ª edição do

evento. A festa tem como objetivo recriar uma história de Carnaval democrático e

seguro, para os foliões que desejam reunir a família e amigos no bom humor da

energia carnavalesca

LEG – O Carnaval Votu Show terá programação que atende a diferentes

preferências musicais. Serão quatro noites de folia e duas matinês. (imagem

divulgação)

Pessoas embaladas pelo clima da alegria, muita dança e espírito livre, este é o

Carnaval. Época de escolher looks divertidos, se colorir e brilhar, ultrapassando as

regras do limite do glitter.

A folia é garantia durante quatro dias inteiros de músicas para não deixar ninguém

parado. Seja no bloquinho de rua, pela TV ou confraternizações com a galera esse é

o período de espantar os males e deixar fluir a energia vibrante dessa festa tão

enigmática.

Em Votuporanga, a dica é cair na pista da 3ª edição do Votu Show. A festa começa

hoje, a partir das 21h, no Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia

Hernandez”, e segue até o dia 04. No domingo e na terça-feira haverão matinês

com início às 17h.

Todos os shows ocorrerão no mesmo palco e a grade conta com atrações que

atendem a diferentes gostos musicais e até artistas locais contratados. O evento é

uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Votuporanga por meio da Secretaria de

Cultura e Turismo.

“O objetivo do Votu Show é resgatar o Carnaval popular e gratuito para toda família

curtir os quatro dias de folia, com acesso à cultura, praça de alimentação com

gastronomia diversificada, em um ambiente agradável e bastante seguro aos

visitantes”, descreve a secretária de cultura, Janaina Cristina da Silva.

No ano passado, o cálculo de foliões chegou a, aproximadamente, 35 mil. Já para

esta edição, a expectativa é superar este número.

“O evento contará com uma equipe especializada, composta por servidores

públicos, produtores, técnicos de som e iluminação, seguranças, brigadistas e

equipe de higienização”, afirma Janaina sobre a estrutura e segurança da festa.

Apesar de muito jovem, o Votu Show sabe a que veio: unir a família e os amigos em

uma festa gratuita, que atenda culturalmente todas as pessoas que gostam de

brincar o Carnaval.

“Dentro desse contexto, a festa surgiu como uma oportunidade para grandes

nomes e, também, artistas e grupos locais buscando maior visibilidade, além de

contribuições para a economia da cidade gerando renda e emprego”, expõe a

secretária retratando o reencontro de um novo modelo de Carnaval para a cidade.

Uma breve história

Votuporanga é um município com memória carnavalesca que começou por volta de

1950, com um antigo desfile que iniciava o percurso na Praça da Prefeitura (atual

Concha Acústica) e seguia até as proximidades do cinema.

Em 1970 e 1980 foi a Era dos grandes desfiles, na rua Amazonas, que contavam

com escolas de samba, como Mulata Dengosa, Acadêmicos do Lago e Deixa Cair.

Época de destaque também para os clubes, que promoviam noites de bailes e

concursos de fantasia.

Na década de 1990, quem ganhou as pistas urbanas foram os bloquinhos. Muito

estimados pelos jovens, logo esse formato trouxe a atmosfera de micareta, com os

famosos trios elétricos, que ficavam estacionados na rua São Paulo.

O final dessa história foi nada favorável para as pessoas que prestigiavam o

Carnaval de rua gratuito. Em 2010, por exemplo, a festa consolidada pelo público,

em Votuporanga, era privada e de alto custo. Isso perdurou até 2020.

“O Carnaval Votu Show vem resgatando essa tradição popular, trazendo um evento

acessível, democrático e seguro para a população, mantendo viva a alegria e a

paixão da essência carnavalesca da cidade”, acentua Janaina anunciando uma nova

fase da folia votuporanguense.

Atrações Votu Show 2025

01/03 – Batom na Cueca, Banda Bonde do Barão e DJ Juliana Balbi.

02/03 – Diga Bahia, Darcio Henrique, Passos de Evolução: Do Pop ao K-Pop, Érica

Pina e Banda Fama.

03/03 – Bruno e Ed Carlos, Art Popular e Rodrigo Olih.

04/03 – Grupo Nossa Teoria e Markinho Sema.

A programação poderá sofrer alterações sem aviso prévio, conforme produção

artística de cada show ou condições climáticas.