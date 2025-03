Falece aos 86 anos, Osvaldo Tridapali, o “Compadre Vardão”

Faleceu neste sábado, 1º de março, às 9h48, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, aos 86 anos o Sr. Osvaldo Tridapali, o radialista aposentado conhecido como “Compadre Vardão”. Nascido em Cosmorama aos 04 de janeiro de 1939, Testemunha de Jeová, deixa a esposa Almerinda Fiorentino Tridapali, os filhos Teotonio Luiz Tridapali e Clodoaldo Cardinalli Tridapali, além da nora Vanessa Carreira Ramos Tridapali.

Radialista, começou sua carreira em 1958 na Rádio Clube de Votuporanga (AM), emissora onde apresentava um sertanejo matutino, o Clube nas Fazendas. ‘Vardão” foi o primeiro locutor a divulgar as músicas sertanejas raízes na região de Votuporanga. Ele ficou na “Clube” até o ano d 1978, neste mesmo ano ele montou a Rádio Jornal de NhandearaJunto aos filhos adquiriu a Rádio Clube AM na década de 80 e criou a Rádio Líder AM, que se transformou em FM recentemente.

Envolvido com a comunidade, foi responsável por promover diversos festivais sertanejos na cidade.

“Vardão” terá seu velório realizado neste sábado a partir das 18h, no Velório Municipal e o seu sepultamento acontecerá neste domingo, 2, às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.