Com revolta dos torcedores por dois pênaltis marcados nos acréscimos a favor do Ituano, CAV perde por 3 a 2

Com muita emoção e uma pitada de polêmica, o Ituano conseguiu conquistar um resultado importante na Série A2 do Campeonato Paulista na noite deste sábado (01), quando jogando na Arena Plínio Marin, com dois pênaltis nos acréscimos, bateu o Votuporanguense por 3 a 2, se colocando em boa condição na briga por vaga nas quartas.

A vitória levou o Galo de Itu a 22 pontos, três a mais em relação à Ferroviária, primeiro time fora do G8, na quarta colocação. Do outro lado, com 16 e um jogo a menos, o CAV aparece em 12°,

TUDO IGUAL

O duelo em Votuporanga começou com muita emoção. O CAV foi quem iniciou com uma pressão maior, mas quem abriu o marcador foi o Ituano. Aos oito, em escanteio na direita a bola sobrou na medida para Walterson, que apenas desviou para o fundo do gol.

Entretanto, a vantagem do Galo de Itu não durou muito. Após muito pressionar, o Votuporanguense conseguiu chegar ao empate aos 28, quando Orlando Jr recebeu na entrada da área e mandou no canto, sem chances para Jefferson Paulino. As equipes ainda criaram boas chances, mas não voltaram a balançar as redes, e o jogo foi para o placar empatado.

VIRADA POLÊMICA

Na volta para o segundo tempo, o CAV seguiu no ataque, e logo aos dois muitos, conseguiu virar. Orlando Jr fez boa jogada na direita e cruzou para Hugo, de primeira, mandar no canto e colocar o time da casa a frente no placar.

O Ituano então passou a se lançar ao ataque e viu a defesa adversária se fechar toda atrás. Mas quando parecia que o duelo não teria mais gols, aos 47, o árbitro viu toque na mão dentro da área e anotou pênalti para o Galo. Bruno Alves foi para a cobrança e não desperdiçou.

Mas a loucura não parou por aí. Aos 52, no último lance da partida, Gabriel Razera disputou com o goleiro Luiz Carlos, caiu na área e o árbitro assinalou mais um pênalti. Por reclamação, o goleiro do CAV ainda foi expulso. Com o meio-campita Derick no gol, Bruno Alves bateu no canto, e selou a polêmica vitória do Galo.

Ao fim da partida, com direito a gritos de “ladrão” vindos da torcida, os jogadores do Votuporanguense pressionaram o árbitro, que precisou de força policial para ser escoltado do gramado.

PRÓXIMOS DESAFIOS

O Ituano volta a campo para a 15ª e última rodada da primeira fase na tarde do próximo sábado (08), a partir das 15h, quando encara o Capivariano, no Novelli Júior. Antes, nesta quarta-feira (05), o CAV vai até o Gilbertão para encarar o Linense, às 19h30, em jogo atrasado da 13ª rodada. O adversário da rodada final, também no sábado, é a Portuguesa Santista, no Ulrico Mursa. (FI)