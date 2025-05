Votu International Rodeo une festa e solidariedade em Votuporanga

Público poderá doar 1kg de alimento não perecível ou 1l de leite no último dia da festa, 11 de maio, para ser repassado às entidades socioassistenciais.

O Votu International Rodeo, além de oferecer uma grande festa de portões abertos para toda a população, também está sendo marcado pela solidariedade. O evento, organizado pelo Grupo Tercio Miranda, com apoio da Prefeitura de Votuporanga e Unifev, segue até domingo (11/5) no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. A entrada é gratuita todas as noites.

A diretora da Companhia Tercio Miranda, Rosana Miranda, disse que no último dia da festa, 11 de maio, o público poderá doar 1kg de alimento não perecível ou 1l de leite, que serão repassados para o Fundo Social de Solidariedade.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, comemorou e agradeceu a iniciativa que beneficiará milhares de pessoas assistidas. Atualmente, 38 entidades integram o Fundo Social, órgão que receberá as doações e fará o repasse.

“Rose conhece de perto todo trabalho desenvolvido pelas entidades socioassistenciais de Votuporanga por ser voluntária da causa social há mais de 40 anos. Também como presidente do Fundo Social, durante os últimos quatro anos, tem visitado e acompanhando de perto as histórias e desafios enfrentados tanto pelas entidades quanto pelo público atendido”, disse Rosana Miranda.

“O que for arrecadado será repassado às entidades que a gente apoia o ano todo. Toda ajuda é bem-vinda. Tenho certeza que essa festa será maravilhosa e, acima de tudo, solidária”, falou a presidente do Fundo Social, Rose Seba.

Ação entre Amigos

Rose reforça também que no último dia da festa, 11 de maio, no Dia das Mães, haverá o sorteio de um carro zero quilômetro com tanque cheio e IPVA pago da “Ação entre Amigos”. A entidade referente ao cupom premiado também será beneficiada com uma moto 0km. Como nas edições anteriores, a doação dos veículos é do empresário Valmir Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos.

O Fundo Social conta, inclusive, com espaço destinado na festa para que as entidades possam disponibilizar os cupons para quem tiver interesse em fazer doações, local que foi gentilmente cedido pelos organizadores do evento.

Para participar, os interessados devem procurar alguma entidade assistencial de Votuporanga e fazer a doação de R$ 10. Mais informações também podem ser obtidas no Fundo Social de Solidariedade, pelo telefone (17) 3405-9700, ramais 9711 ou 9716.

Desafio do Bem

Outra ação social promovida pelo Votu International Rodeo será o Desafio do Bem. O atual campeão mundial de montarias em touros, Cássio Dias Barbosa, conhecido como Cassinho, será o protagonista da ação, montando o touro Relíquia da Patroa, um dos grandes nomes do plantel dos empresários Tercio e Rosana Miranda.

A apresentação também será no domingo, dia 11, último dia da festa, com objetivo 100% solidário: arrecadar fundos para a Santa Casa de Votuporanga.

“Mais uma vez, o rodeio mostra que vai além da arena. O Relíquia da Patroa é meu touro preferido e utilizá-lo em uma causa tão nobre me enche de orgulho”, afirma Rosana Miranda, uma das organizadoras do evento.

Votu International Rodeo 2025

Data: de 8 a 11 de maio

Local: Centro de Eventos Helder Henrique Galera

Entrada para Pista: gratuita em todos os dias

Cerveja oficial: Império Puro Malte

Apoio: Prefeitura de Votuporanga e Unifev

Organização: Grupo Tercio Miranda

Programação musical