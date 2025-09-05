Apesar da inauguração anunciada para agosto, Unidade de Saúde do Pacaembu segue fechada 

Após cogitar a transformação da unidade de saúde em um ‘depósito de vacinas’, o prefeito Jorge Seba (PSD) afirmou que o Espaço Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi”, que recebeu cerca de R$ 1.080.979,14 em investimentos e está fechado há mais de um ano, seria inaugurado durante as festividades do aniversário da cidade.

O início do mês de setembro frustrou moradores do bairro Pacaembu, em Votuporanga/SP, que acreditavam alcançar a tão esperada inauguração do Espaço Saúde “Dr. Décio Gotardo Fedozzi”. Isso porque, conforme noticiado pelo Diário, no início de junho, nos bastidores da Câmara Municipal surgiu o assunto de que a Prefeitura transformaria o prédio em uma espécie de ‘depósito de vacinas’, inclusive gerando reações e críticas públicas por parte do vereador Osmair Ferrari (PL).

Dias depois, o prefeito Jorge Seba (PSD), acompanhado do vice-prefeito, Luiz Torrinha (PL), e da secretária da Saúde, Ivonete Félix, anunciou, durante uma coletiva de imprensa, que a nova unidade de saúde, que integra o Programa Qualivida, seria inaugurada em breve, dentro das festividades de aniversário da cidade, trazendo alívio à população daquela área e desafogando o fluxo de atendimento do Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, no bairro Carobeiras.

Na oportunidade, o prefeito Jorge Seba afirmou: “É com muita alegria que trazemos hoje essa notícia para a nossa população. A Unidade de Saúde do Pacaembu beneficiará cerca de 2,2 mil famílias, que atualmente são atendidas na Unidade de Saúde do bairro Carobeiras. Votuporanga é referência em Saúde e nossa missão é continuar oferecendo um serviço de qualidade para todos os votuporanguenses que necessitam da Saúde Pública.”

Por sua vez, a secretária da Saúde, Ivonete Félix, destacou: “O prédio já está pronto, o próximo passo, agora, é seguirmos com os trâmites licitatórios para compra de mobiliário. Teremos atendimento de atenção primária, com horário de atendimento de segunda a sexta, das 7h às 17h, com previsão de entrega para os próximos meses.”

De lá para cá, os meses de julho e agosto se passaram, começando setembro e o prédio, que recebeu cerca de R$ 1.080.979,14 em investimentos e está fechado há mais de um ano, segue sem servir ao propósito que original.

Segundo apurado pelo Diário, a entrega da unidade de saúde segue fora do radar, uma vez que, com o processo licitatório de aquisição dos móveis concluído em agosto, o município segue aguardando os prazos previstos pela nova Lei de Licitações.

A nova unidade de saúde possui uma área de construção de 251,93m², contando com recepção, consultórios médicos, salas de espera, vacina, curativo, procedimentos, farmácia, além de banheiros e áreas de apoio administrativo e de serviço. O prédio fica localizado na Rua Dimas Liévana de Camargo, nº 1.170, Parque Vida Nova III (Pacaembu).