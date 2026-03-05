Vorcaro determinou “dar um pau” e “quebrar os dentes” de jornalista, aponta investigação

Alvo do grupo era o colunista Lauro Jardim, de O Globo; André Mendonça, do STF, fala em intimidação da imprensa.

O banqueiro Daniel Vorcaro determinou “dar um pau” e “quebrar os dentes” do jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, de acordo com a investigação da Polícia Federal. O dono do Master foi preso nesta quarta-feira (4.mar) por tentativa de obstrução de justiça, por determinação do ministro André Mendonça.

A informação foi extraída em conversas do grupo A Turma, do qual faziam parte Vorcaro, seu cunhado Fabiano Zettel e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”. Os três são alvos da ordem de prisão.

Zettel, segundo sua assessoria, se apresentou à Polícia Federal. “Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades”, informaram.

Sicário era uma espécie de coordenador operacional do esquema para intimidar jornalistas e autoridades. Em uma das conversas, ele combina com Vorcaro de simular um assalto contra Lauro Jardim.

Veja trechos das conversas entre Daniel Vorcaro e o Sicário: