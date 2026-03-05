Vorcaro determinou “dar um pau” e “quebrar os dentes” de jornalista, aponta investigação

Alvo do grupo era o colunista Lauro Jardim, de O Globo; André Mendonça, do STF, fala em intimidação da imprensa.
O banqueiro Daniel Vorcaro determinou “dar um pau” e “quebrar os dentes” do jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, de acordo com a investigação da Polícia Federal. O dono do Master foi preso nesta quarta-feira (4.mar) por tentativa de obstrução de justiça, por determinação do ministro André Mendonça.
A informação foi extraída em conversas do grupo A Turma, do qual faziam parte Vorcaro, seu cunhado Fabiano Zettel e Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”. Os três são alvos da ordem de prisão.
Zettel, segundo sua assessoria, se apresentou à Polícia Federal. “Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades”, informaram.
Sicário era uma espécie de coordenador operacional do esquema para intimidar jornalistas e autoridades. Em uma das conversas, ele combina com Vorcaro de simular um assalto contra Lauro Jardim.
Veja trechos das conversas entre Daniel Vorcaro e o Sicário:
“Em outra troca de mensagens entre VORCARO e MOURÃO, o tema alusivo ao mesmo jornalista se repete: DANIEL VORCARO (DV): ‘Esse lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto’. (fl. 90 do e.Doc 1) 44.
“Em seguida, MOURÃO coloca dois símbolos de sinal positivo em relação à mensagem na qual VORCARO afirma a intenção de “Quebrar todos os dentes” do jornalista. Ato contínuo, MOURÃO responde: ‘Estamos em cima de todos os links negativos vamos derrubar todos e vamos soltar positivas’. 45. Ainda em relação à mensagem de VORCARO: ‘Quero dar um pau nele’ (o jornalista), MOURÃO pergunta: ‘Pode? Vou olhar isso…’. E, confirmando o animus de agressão, VORCARO responde: ‘Sim’.”
O jornal O Globo se manifestou em nota, afirmando repudiar “veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o colunista Lauro Jardim, um dos mais respeitados jornalistas do país”. Leia:
“O GLOBO repudia veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o colunista Lauro Jardim, um dos mais respeitados jornalistas do país. A ação, como destacado pelo ministro André Mendonça, visava “calar a voz da imprensa”, pilar fundamental da democracia. Os envolvidos nessa trama criminosa devem ser investigados e punidos com o rigor da lei. O GLOBO e seus jornalistas não se intimidarão com ameaças e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público.”
*Com informações do SBT News