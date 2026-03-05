Caseiro é preso após denúncia de revenda ilegal de armas em Mira Estrela 

C.A.S., de 59 anos, foi preso por posse ilegal de armas de fogo e munições; prisão ocorreu em um condomínio de ranchos, localizado na Rodovia Eugênio Vanzei.

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a localizar diversas armas e munições durante uma averiguação realizada na noite desta terça-feira (3.mar), em um condomínio de ranchos, localizado na Rodovia Eugênio Vanzei, em Mira Estrela/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares receberam a denúncia de que um indivíduo de 59 anos, que seria o caseiro do local, estaria revendendo armas de fogo na cidade. Em seguida, equipes da Polícia Militar realizaram diligências para verificar a situação.

Ainda segundo os registros policiais, o homem identificado como C.A.S., foi localizado e durante a averiguação os PMs apreenderam duas espingardas, sendo uma calibre 28 e outra calibre 36. Também foram encontradas duas armas de pressão calibre 5.5 modificadas, equipadas com silenciador e luneta. Além das armas, os policiais apreenderam munições do tipo balote dos calibres 28 e 36, além de espoletas, pólvora e diversos apetrechos utilizados para recarga de cartuchos.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Fernandópolis, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.