Polícia e Cetesb investigam a mortandade de peixes após rompimento de tubulação de usina em Meridiano 

Cetesb constatou o rompimento de uma tubulação de uma usina de álcool e açúcar, que levanta a suspeita de contaminação por vinhaça. Episódio ocorre a poucos dias do início da Piracema, marcada para o dia 1º de novembro.

A Polícia Ambiental e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) investigam a mortandade de peixes no Rio São José dos Dourados, em Meridiano/SP. A água apresenta coloração turva e forte odor, o que leva à suspeita de contaminação por vinhaça, gerado na produção de álcool e açúcar.

A quantidade de peixes mortos às margens e no meio do rio, desde a última sexta-feira (24.out), assustou os pescadores, que procuraram as autoridades ambientais.

Em entrevista à TV TEM, a pescadora Aline Morandini lamentou a morte dos animais e disse que o sentimento é de luto: “Sentimento de luto, é uma perda muito grande, é uma judiação ver esse tanto de peixe morto, de onde muitos pescadores vêm e tiram seu sustento. Muito triste”, lamenta Aline.

Em nota, a Cetesb informou que durante as vistorias, no sábado (25) e domingo (26), a companhia constatou o rompimento de uma tubulação de uma usina de álcool e açúcar. A água foi coletada e levada para exames em laboratório, que devem confirmar a causa da contaminação.

A Polícia Ambiental confirmou à reportagem que foi acionada e encaminhou o caso para o Ministério Público e para a Cetesb.

Já a usina COFCO International, suspeita do vazamento, disse que o rompimento da adutora, ocorrido na última sexta-feira (24), foi contido pela equipe e, segundo a empresa, não pode ser apontado como causa da mortandade de peixes que vem ocorrendo desde o dia 15 de outubro no rio.

O episódio ocorre a poucos dias do início da piracema, marcada para o dia 1º de novembro, período de reprodução dos peixes, o que agrava a preocupação ambiental.

*Com informações do g1