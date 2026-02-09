Palmeiras encerra jejum de três anos contra o Corinthians e abre ano 100% em clássicos 

Verdão não vencia seu arquirrival na Neo Química Arena desde agosto de 2022.

O Palmeiras encerrou um jejum de mais de três anos ao vencer o Corinthians por 1 a 0, domingo, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

A última vitória na casa do arquirrival havia sido em agosto de 2022, também por 1 a 0. Desde então, eram seis partidas, com quatro empates e duas derrotas.

O resultado também faz o Palmeiras abrir o ano com o pé direito contra o Corinthians, pedra no sapato em 2025. Além de derrotas na final do Campeonato Paulista e oitavas de final da Copa do Brasil, o Verdão ganhou apenas um dos sete Dérbis do último ano.

Levando em conta apenas o Campeonato Paulista de 2026, o time de Abel Ferreira encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento nos clássicos.

O time já tinha feito 1 a 0 no Santos, 3 a 1 no São Paulo e agora a vitória também por 1 a 0 sobre o Corinthians.

Já classificado às quartas de final do Estadual, o Verdão faz a última partida da fase de grupos no próximo domingo, contra o Guarani, às 20h30, na Arena Barueri.

Por já estar garantido no mata-mata, Abel Ferreira poderá poupar jogadores pensando na sequência da temporada. Nesta quinta-feira (12), às 21h30, o time visita o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

*Com informações do ge