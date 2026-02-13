Derrota para o Taubaté ‘derruba’ Paulo Roberto Santos 

O treinador de 65 anos deixa o Clube Atlético Votuporanguense com aproveitamento de 44% em nove partidas na Série A2.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou na manhã desta quinta-feira (12.fev) a demissão do técnico Paulo Roberto Santos. O CAV informou que “fez uma reunião com o treinador e, em comum acordo, decidiu pelo encerramento do trabalho em razão dos últimos resultados”.

A Pantera Alvinegra vem de uma sequência de três jogos sem vencer, sendo um empate e duas derrotas. Nessa quarta-feira, perdeu em casa para o Taubaté, por 2 a 1, e ficou no limite do G-8 da Série A2 do Paulistão. O time de Votuporanga é o oitavo colocado com 12 pontos.

Em entrevista coletiva, logo após a derrota, o agora ex-comandante, reconheceu o direito da torcida de cobrar melhor desempenho e voltou a afirmar que o trabalho inconsistente se dá, também, em decorrência de ausência de peças no elenco: “A diretoria sabe das dificuldades, desde o início da competição, para ter o grupo todo à nossa disposição. Hoje, por exemplo, nós entramos sem ter um volante de marcação e precisamos improvisar com um zagueiro. Terminamos o jogo com um meia jogando de lateral, porque não tínhamos um outro lateral no banco. Então, são situações que vem se repetindo, e fogem à nossa alçada também”, pontuou Paulo Roberto Santos, que possui mais de 30 anos de experiência no futebol, uma trajetória que lhe conferiu a apelido de “Rei do Acesso”.

Paulo Roberto foi contratado em agosto do ano passado e dirigiu o Votuporanguense nestes nove jogos na Série A2, conseguindo três vitórias, três empates e três derrotas, em um aproveitamento de 44%. Foram seis gols marcados e sete sofridos.

O técnico teve passagens longas por São Bento, Atlético Sorocaba e Rio Claro, acumulando diversos acessos na carreira.

O CAV volta a campo já neste sábado (14), às 15h, quando visita o Juventus-SP na Rua Javari, em São Paulo.