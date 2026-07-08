Homem é preso com mais de 20 kg de drogas na Rodovia Euclides da Cunha 

Indivíduo de 21 anos abordado na altura do km 541 da rodovia, no trecho entre Fernandópolis/SP e Votuporanga/SP, afirmou que receberia R$ 1,5 mil pelo transporte da maconha e cocaína.

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (6.jul), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho entre Fernandópolis/SP e Votuporanga/SP.

De posse de novas informações indicando que o suspeito havia ido até Votuporanga para buscar uma carga de entorpecentes, os PMs intensificaram o patrulhamento na rodovia e localizaram o veículo seguindo no sentido Votuporanga–Fernandópolis. Ao receber ordem de parada, o motorista não obedeceu inicialmente, sendo necessária a interceptação do automóvel, na altura do km 541.

Durante a abordagem, os policiais militares encontraram um aparelho celular com o suspeito e R$ 49 em dinheiro no interior do veículo. Sobre o banco do passageiro estavam três porções de maconha do tipo dry e um tijolo de cocaína. Já no porta-malas, foi localizado um saco contendo 20 tijolos de maconha.

Segundo o registro policial, ao todo, foram apreendidos 20 kg de maconha, 300 g de maconha do tipo dry, 306 g de cocaína, além de um celular, o veículo utilizado no transporte e R$ 49 em dinheiro.

Questionado, o indivíduo contou aos PMs que há cerca de 90 dias passou a atuar no transporte e comércio de drogas por dificuldades financeiras. Ele relatou ainda que buscou parte da carga em Votuporanga e recebeu o restante nas proximidades do trevo de Simonsen. Pelo transporte, afirmou que receberia R$ 1,5 mil.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.