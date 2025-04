Vôlei de Praia de Votuporanga é vice-campeão dos Jogos da Juventude 

A conquista inédita na etapa regional foi cravada no último sábado (26), na Arena TNT, em Fernandópolis/SP.

Em participação que marcou o retorno do Vôlei de Praia de Votuporanga/SP às competições após longo período fora de torneios estaduais, a equipe sub-18 sagrou-se vice-campeã regional nos Jogos da Juventude do Estado de São Paulo.

A etapa que reuniu equipes da região de São José do Rio Preto/SP foi disputada na Arena TNT, em Fernandópolis/SP, no último sábado (26.abr), onde apenas uma representação passaria para a grande final do estadual que será realizada em Lençóis Paulista/SP, no meio de maio.

No entanto, apesar da dedicação e suor entregue por João Gabriel, Pablo e João Pedro, sob coordenação do técnico Marcinho Fukuiama, a equipe votuporanguense foi superada por Monte Aprazível, por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/15, em 35 minutos de duelo.

O treinador agradeceu o apoio da secretaria municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, na figura do secretário Marcello Stringari e sua equipe, além das empresas: Noroaço, Supermercados Porecatu, A Joia e Facchini.