Abraço simbólico marca o 75º aniversário da Santa Casa de Votuporanga 

Evento que reuniu colaboradores, pacientes e lideranças locais teve um anúncio importante: R$ 1,2 milhão para desafogar a fila de exames, sendo R$ 600 mil destinados por emenda do deputado Carlão Pignatari e R$ 600 mil da Prefeitura.

A manhã do último sábado (26.abr) foi marcada por um gesto carinho e reconhecimento à Santa Casa de Votuporanga/SP, que completou seus 75 anos de fundação. Nem mesmo o tempo atípico e úmido desmotivou colaboradores, estudantes, pacientes, familiares, lideranças políticas, religiosas e sociais e realizarem um grande abraço coletivo em torno da Instituição.

O ponto de concentração foi na Rua Osvaldo Padovez e o evento comandado pelo apresentador votuporanguense Marcos Paiva, conhecido por sua energia. Anfitrionado pelo provedor da Santa Casa, Amaro Ricardo Queiroz Rodero, o encontro reuniu lideranças políticas como o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, e deputados estaduais: Carlão Pignatari e Danilo Campetti, o deputado federal João Cury, representantes de parlamentares e prefeitos da região.

Com o início do ato, uma fila liderada por Amaro Rodero seguiu pelo lado direito, enquanto Jorge Seba puxou o outro cordão pelo lado esquerdo, promovendo o encontro em frente à Instituição pela Rua Minas Gerais.

“É uma alegria saber que toda a população está engajada, e quem não está aqui presente, está em pensamento. É muito bom saber que existe uma união de forças. Há 75 anos alguém começou essa história e hoje nós fazemos o melhor da gente para darmos continuidade para que as pessoas possam usufruir dessa maravilha que é a saúde de Votuporanga”, afirmou o provedor da Santa Casa de Votuporanga.

“Este hospital é de todos nós. Queremos que cada pessoa se sinta parte desta história. Se hoje somos o que somos, é porque caminhamos lado a lado com a população”, emendou Amaro Rodero.

Na oportunidade, um anúncio importante foi realizado na área da saúde: R$ 1,2 milhão para desafogar a fila de exames. Na prática, os R$ 600 mil destinados por emenda parlamentar do deputado Carlão Pignatari e R$ 600 mil proveniente da Prefeitura de Votuporanga, devem adquirir 5 mil exames através do Consórcio CINORP (Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista).

Santa Casa de Votuporanga completa 75 anos

Com mais de sete décadas de dedicação à saúde de Votuporanga e de outras 52 cidades da região, a Santa Casa se tornou referência para cerca de 500 mil pessoas. A celebração do seu 75º aniversário resgatou uma memória afetiva marcante: há 15 anos, no aniversário de 60 anos da instituição, um abraço semelhante comoveu a cidade.

Em 2024, a instituição alcançou a impressionante marca de mais de 285 mil atendimentos – entre consultas, exames, internações e procedimentos cirúrgicos.

Mais do que números, esses dados traduzem o compromisso diário da equipe com vidas reais. Cerca de 70% dos atendimentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), reafirmando a vocação filantrópica da Santa Casa.

Dos atendimentos realizados, 71% beneficiaram moradores de Votuporanga, enquanto 29% foram destinados a pacientes de outros municípios da região. Um esforço coletivo que une excelência técnica, acolhimento humanizado e responsabilidade social.