Núcleo de Apoio e Desenvolvimento Docente da Unifev divulga periódico bimestral para a inovação pedagógica

Publicação on-line Nadd.edu é dedicada ao aprimoramento contínuo da prática docente, explorando as últimas tendências e reflexões no ensino.

O Núcleo de Apoio e Desenvolvimento Docente (Nadd) da Unifev lançou a terceira publicação on-line bimestral, o periódico formativo Nadd.edu. Desta edição, participam os integrantes do Núcleo: Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio, Prof. Me. Camilo Augusto Giamatei Esteluti, Prof. Me. Fernando Bermejo Menechelli, Prof. Dr. João Victor Marques Zoccal, Profa. Ma. Iza Valéria da Silva Pires, Profa. Dra. Letícia Ap. Barufi Fernandes e Profa. Esp. Rita de Cássia Bazalhia Rodrigues. O Pró-Reitor da Unifev, Prof. Me. Walter Sampaio Filho, faz a apresentação da publicação.

O periódico aponta como um espaço para a disseminação de pesquisas inovadoras, reflexões pedagógicas e relatos de experiências bem-sucedidas que visam aprimorar a prática educativa em todos os níveis. Tem como objetivo principal fomentar um diálogo contínuo e enriquecedor entre os membros do corpo docente, promovendo a troca de conhecimentos e a colaboração em torno de temas essenciais para a excelência no ensino.

Os artigos exploram abordagens ativas, tecnologias educacionais; discutem instrumentos, critérios e estratégias para um acompanhamento eficaz do desenvolvimento dos estudantes e da prática docente; apresentam modelos, programas e iniciativas que contribuam para o crescimento e a atualização dos professores; e investigam o uso de ferramentas digitais para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem e a gestão acadêmica.

O Nadd.edu. objetiva promover reflexões sobre uma educação alinhada às demandas contemporâneas, com processos pedagógicos e estratégias educacionais mais assertivas.

O periódico pode ser acessado no unifev.edu.br/naddedu3.