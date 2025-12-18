Vôlei Adaptado Feminino é campeão do 2º Festival da Amizade 

A conquista na categoria 58+ veio após o esquadrão votuporanguense bater Jales e Fernandópolis por 2 sets a 0.

A equipe de Vôlei Adaptado Feminino de Votuporanga é campeã do 2º Festival da Amizade de Vôlei Adaptado, disputado no Ginásio Beira Rio, em Fernandópolis/SP, no último sábado (13.dez).

A conquista na categoria 58+ veio após vitórias difíceis do esquadrão votuporanguense sobre as fortes equipes de Fernandópolis, que se tornou vice-campeã, e Jales que terminou na terceira colocação do pódio, por por 2 sets a 0.

Já na categoria 68+, Votuporanga ficou na terceira colocação, com a equipe de Jales em segundo, e Fernandópolis fazendo valer o fator casa e sagrando-se campeã.

De acordo com o técnico Marcinho Fukuiama, “a competição serviu de encerramento da temporada e já como preparação para a temporada de 2026, onde teremos grandes competições já no primeiro semestre com o início das etapas do Regional, Estadual e Nacional da CBVA (Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado) e dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), dois dos maiores eventos do Brasil e do Estado de São Paulo.”

“As equipes de Votuporanga contam ainda com a nossa forte equipe masculina na categoria 68+ que também obteve excelentes resultados neste ano”, emendou o comandante.

As equipes de vôlei adaptado da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Votuporanga contam com o apoio das empresas Madalê, Instituto de Geriatria do Dr. Luciano Melo, New Solar Engenharia e Ótica Titanium.