CAC é preso após invadir casa e tentar matar ex-namorada em Cosmorama 

O indivíduo que não aceitava o fim do relacionamento pulou o muro da residência e efetuou pelo menos três disparos com um revólver calibre .357. A mulher não foi atingida diretamente, mas acabou ferida por estilhaços dos projéteis.

Uma tentativa de feminicídio foi registrada na tarde desta quarta-feira (17.dez), em Cosmorama/SP.

De acordo com o apurado pelo Diário, por volta das 13h, um ex-bancário que ainda não teve a identidade divulgada, contudo teria registro como CAC (Caçador, Atirador e Colecionador), pulou o muro da casa da ex-namorada, uma vez que não aceitou muito bem o término do relacionamento, e efetuado pelo menos três tiros com um revólver calibre .357.

A vítima, que é professora da rede municipal de Cosmorama, não teria sido atingida diretamente pelos tiros, porém sofreu ferimentos causados pelos estilhaços dos projéteis. Ela foi socorrida e encaminhada ao posto de saúde do município e posteriormente para a Santa Casa de Votuporanga, para atendimento médico especializado. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar e apresentado na Delegacia de Polícia de Cosmorama, sendo posteriormente encaminhado para à Central de Flagrantes de Votuporanga. A arma utilizada no crime foi apreendida.

A suspeita é de que durante a ação criminosa, o indivíduo estava acompanhado de outro homem, contudo até o fechamento desta reportagem ele não havia sido localizado.