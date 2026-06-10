Vôlei Adaptado de Votuporanga obtém vitórias na Liga Nacional 

Com os bons resultados, as equipes de Votuporanga subiram na tabela de classificação.
As equipes de vôlei adaptado de Votuporanga/SP obtiveram vitórias importantes na etapa regional da Liga da Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado (CBVA), disputada neste final de semana, em Mirassol/SP. As partidas foram válidas pelo classificatório estadual e nacional.
Na categoria 58+ uma vitória em sets diretos sobre a equipe de Barretos e uma derrota, também em sets diretos para a equipe de Onda Verde.
Já na categoria 68+ outra boa vitória, também sobre a equipe de Barretos em sets diretos.
Com os bons resultados, as equipes de Votuporanga subiram na tabela de classificação para a 5ª colocação na categoria 58+ com 13 pontos conquistados em cinco jogos disputados, sendo três vitórias e duas derrotas.
Na categoria 68+, a equipe também aparece na 5ª colocação, somando 10 pontos em quatro partidas disputadas, sendo duas vitórias e duas derrotas.
Já a equipe masculina, que disputa na categoria 68+, não atuou neste fim de semana e ocupa até agora a 4ª colocação com apenas 3 pontos em três partidas disputadas.
Votuporanga brilhou também entre os destaques da rodada com as atletas Telma Carvalho, na categoria 58+, e Rozeli Munhóz, na categoria 68+, faturando o prêmio “Viva Vôlei”.
As equipes de Votuporanga, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e dirigidas pelo técnico Márcio Fukuiama, contam com o apoio das empresas Madalê, New Solar e Instituto de Geriatria Dr. Luciano Melo.