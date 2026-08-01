Fifa envia documento para iniciar estudos sobre expansão da Copa de 2030 para 64 seleções 

Entidade pretende contratar uma agência independente para estudar impactos esportivos, comerciais e operacionais de uma possível expansão.

A Copa do Mundo pode ficar ainda maior na próxima edição. Um documento interno da Fifa revela que a entidade iniciou estudos para avaliar uma possível ampliação do torneio de 48 para 64 seleções a partir da edição de 2030. O material, datado de 30 de julho de 2026 e divulgado pelo jornalista inglês Martyn Ziegler, mostra que a organização pretende contratar uma agência independente para analisar os impactos da mudança antes de tomar uma decisão.

O documento, intitulado “Potential expansion of the FIFA World Cup to 64 teams” (“Potencial expansão da Copa do Mundo da Fifa para 64 seleções”), afirma que o objetivo é entender como a ampliação da Copa afetaria o modelo da competição e todo o ecossistema do futebol: “A Fifa está considerando as implicações estratégicas de uma possível expansão da Copa do Mundo além do formato atual. Portanto, deseja nomear uma agência independente para determinar se e como a ampliação da Copa do Mundo de 48 para 64 seleções participantes, a partir da edição de 2030, impactaria a proposta do torneio e o ecossistema do futebol”, diz o documento.

Atualmente, a Copa do Mundo conta com 48 participantes. A contratação de uma consultoria indica que a discussão deixou de ser apenas uma proposta em debate e entrou em uma fase mais estruturada de avaliação.

A possibilidade de uma Copa com 64 seleções ganhou força nos últimos meses dentro da entidade. A ideia é ampliar ainda mais a representatividade do torneio, principalmente para países da África, Ásia e Oceania, mas enfrenta resistência de dirigentes e ligas que defendem um calendário internacional menos sobrecarregado.

Caso seja implementada, será a segunda ampliação consecutiva da Copa do Mundo. Entre 1998 e 2022, o torneio contou com 32 seleções. Em 2026, passou para 48 equipes. Uma eventual expansão para 64 participantes exigiria um novo redesenho do formato da competição.