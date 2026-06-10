Natielle Gama pode compor chapa ao Senado 

A vereadora votuporanguense é pré-candidata pelo Podemos a uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas um rearranjo na legenda pode colocá-la como suplente de Geraldo Rufino.

Jorge Honorio

A vereadora Natielle Gama (Podemos) pode compor uma chapa ao Senado e ter os planos eleitorais para as eleições 2026 alterados. A informação passou a circular nos bastidores da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, durante a 20ª sessão ordinária, desta segunda-feira (8.jun).

Ao Diário, a jovem parlamentar, que anunciou em abril sua pré-candidatura como deputada federal, não negou a informação, porém, detalhou que tudo segue em fase de tratativas: “Essa possibilidade existe, mas não temos nada fechado. É uma honra ser lembrada para compor uma chapa desta magnitude, mas como disse, não há nada fechado. Por enquanto, sigo como vereadora de Votuporanga e pré-candidata a deputada federal.”

Nos bastidores, a mudança é vista com bons olhos pelas lideranças partidárias, principalmente pela representatividade feminina e pelo fortalecimento político do interior paulista. Além disso, poderia reforçar a pré-campanha da presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, que busca aumentar a influência e capacidade de votos na região noroeste do Estado de São Paulo, em sua jornada de manutenção da cadeira na Câmara Federal.

É importante salientar que, apesar do burburinho e das tratativas em curso, ainda não há uma definição se Natielle Gama seguirá à pré-campanha a deputada federal ou embarcará em uma chapa majoritária de alcance nacional, ao lado de Geraldo Rufino.

No Brasil, o mandato dos senadores é de oito anos. Mas as eleições para o Senado acontecem de quatro em quatro. Assim, a cada eleição, a Casa renova, alternadamente, um terço e dois terços de suas 81 cadeiras.

Quem é Geraldo Rufino?

Geraldo Rufino, de 67 anos, é empresário, escritor e palestrante. Além disso, ele foi o fundador da JR Diesel, empresa que já passou por altos e baixos, mas que hoje é líder em seu setor de atuação.

A história de vida do empresário é marcada por determinação, coragem e dedicação. Natural de Minas Gerais, na infância Geraldo Rufino trabalhou no lixão em São Paulo, catando latinhas e comida, ganhando o apelido de “catador de sonhos”, título da sua autobiografia, na qual faz a apologia da determinação, do otimismo e da superação.

O case de sucesso rendeu a ele mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais, entrevistas em talk shows de grande audiência e contratos para dar palestras por todo o país.