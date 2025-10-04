CAV anuncia os quatro primeiros nomes para o Paulistão A2 2026 

Com o retorno de Orlando Júnior e a chegada dos goleiros Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão, o Votuporanguense que é comandado pelo técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso” dá início à formação do time; preparação começa em novembro.

O Clube Atlético Votuporanguense começou oficialmente, nesta sexta-feira (3.out), a apresentação dos atletas que irão compor o elenco da Pantera Alvinegra na temporada 2026. Entre os primeiros nomes confirmados, destaque para o retorno do atacante Orlando Júnior, velho conhecido da torcida, e para a definição do trio de arqueiros que defenderá a meta do CAV no Paulistão Sicredi A2 2026. Em agosto, o clube havia anunciado a chegada do novo comandante: Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.

O ponta-direita Orlando José dos Santos Júnior, de 27 anos, foi o primeiro nome confirmado do elenco profissional. Destro e habilidoso, o atleta disputou 22 partidas com a camisa do CAV entre 2024 e 2025, marcando três gols e conquistando o carinho da torcida pela entrega em campo. Após passagens pelo ABC (RN) e pelo Noroeste de Bauru, onde atuou na Copa Paulista 2025, Orlando retorna prometendo a mesma garra e disposição que o tornaram símbolo de raça.

“Bem-vindo de volta, Orlando Júnior! A Pantera conta contigo nessa nova caminhada”, celebrou o clube ao anunciar seu retorno.

O trio de arqueiros

A comissão técnica também definiu o trio de goleiros que defenderá o CAV em 2026. O primeiro nome confirmado é o experiente Gabriel Félix dos Santos, de 30 anos, natural de Barra do Garças/MT. Com 1,90m de altura e larga experiência em clubes como Vasco da Gama, Fortaleza, São Bento, Luverdense e Velo Clube, Gabriel se destacou ao conquistar o acesso ao Paulistão de 2024 com o Velo Clube e chega a Votuporanga como uma das grandes apostas para garantir segurança à meta alvinegra.

Outro reforço confirmado é Pablo Caíque de Oliveira, conhecido como Pablo Kaíque, goleiro de 33 anos e 1,94m de altura, natural de Monte Carmelo/MG. Pablo defendeu o Velo Clube no Paulistão 2025 e, mais recentemente, o Pouso Alegre (MG), pela Série D do Brasileirão. Revelado na base do São Paulo FC, também atuou por clubes tradicionais como São José, Noroeste, Água Santa, Mirassol e Prudente. A experiência e a liderança do atleta são vistas como trunfos importantes na formação de um elenco competitivo.

Fechando o trio que será responsável pela meta alvinegra, o jovem Felipe Fonseca Lopes, o Felipão, de 20 anos e 1,90m, completa o grupo de arqueiros. O goleiro destro, com passagens por Cuiabá e Ponte Preta, reforçará o elenco do Sub-20 que disputará a Copinha 2026, além de integrar o grupo profissional como terceiro goleiro da Pantera. A diretoria do CAV deposita confiança no jovem arqueiro e acredita no seu potencial para contribuir tanto na base quanto no profissional.

Planejamento em curso

Com os primeiros anúncios, o CAV demonstra que o planejamento da próxima temporada já está em andamento. Segundo o presidente Edilberto Fiorentino – Caskinha, o trabalho está sendo conduzido com foco e responsabilidade.

“Estamos montando um elenco forte, equilibrado e comprometido com a história do CAV. A preparação começa em novembro, e queremos chegar prontos para fazer uma grande Série A2. O torcedor pode ter certeza de que terá um time competitivo em campo”, afirmou o dirigente.

Os treinos têm previsão de início no mês de novembro, quando os atletas se apresentarão oficialmente ao clube. A pré-temporada marcará o pontapé inicial da caminhada da Pantera Alvinegra rumo ao sonho do acesso a elite do futebol paulista.